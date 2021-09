Ebola en Côte d’Ivoire, une erreur de diagnostic?

" Pour nous c’est la science qui a gagné par ce que cela nous a permis d’apprendre. On va tirer les leçons pour que ce genre d’erreurs se réduisent au maximum " c'est ce qu'a déclaré le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire qui a pris la parole ce mercredi (o1.09.2021) au nom des autorités sanitaires guinéennes. Selon le docteur Sakoba Keita, la Guinée avait beaucoup de doutes après la déclaration de ce cas d’Ebola en Côte d’Ivoire.

Selon lui, cette préfecture n’a pas enregistré de malade et la jeune fille ne s’était jamais déplacée. Il parle d’erreur commise par les premiers laboratoires contactés par la Côte d’Ivoire.

" Il y a deux examens très importants pour nous : le premier c’est le PCR qui permet de connaitre si elle est infectée. Et le deuxième c’est l’anticorps, ce qu’ils ont appelé sérologie. En Côte d’Ivoire il y a plus d’un million de Guinéens. L’OMS fera tout pour renforcer ce lien de fraternité pour qu’on continue à se communiquer les résultats " précise le docteur Sakoba Keita.

Campagne de vaccination contre Ebola en Guinée.

Des excuses

Selon le professeur George Alfred Kizerbo, représentant résident de l’Organisation mondiale de la santé, tous les principes du règlement sanitaire international ont été respectés entre la Guinée et la Côte d’Ivoire.

" Dans la région africaine il y a près de 100 évènements de santé qui sont annoncés chaque année. Pour chacun de ces évènements, il y a des procédures standards qu’il faut suivre. Il revient en particulier au pays ou l’évènement s’est déroulé de le déclarer dans un certain délai à l’Organisation mondiale de la santé " précise t-il.

A Labé, la famille de la jeune femme, qui venait d’ailleurs de se marier, a été contactée. Les autorités guinéennes veulent ainsi l’inviter pour lui présenter les excuses du gouvernement.

Entre joie et consternation

Le même scénario serait en cours en Côte d’Ivoire, selon le docteur Sakoba Keita.

" Qu’elle vienne ou pas, nous allons réparer auprès de sa famille. D’un autre côté, nous allons aussi intervenir auprès de l’ambassade pour qu’une délégation soit formée en Côte d’Ivoire afin de venir faire la même chose dans la famille de la fille, et même auprès des ressortissants guinéens qui auraient été stigmatisés pour cela " explique le docteur Keita.

Les responsables sanitaires locaux ont demandé aux parents et amis de la jeune fille de ne pas parler à la presse en attendant la réaction du gouvernement guinéen. Un proche joint au téléphone à Labé par la Deutsche Welle a avoué être partagé entre la joie et la consternation.

Des négociations seraient en cours pour la réouverture des frontières terrestres entre les deux pays.