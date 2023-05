Le journaliste Óscar Martínez récompensé pour son courage

Ce 3 mai 2023 marque le 70ème anniversaire de la DW. Cela fait en effet 70 ans que la Deutsche Welle offre une information de qualité et fiable. Mais la Deutsche Welle s'efforce également de soutenir et d'encourager les femmes et hommes de médias comme Óscar Martínez. Il s'agit de l'un des journalistes d'investigation les plus renommés d'Amérique latine. C'est à lui qu'est décerné cette année le Freedom of Speech Award - le Prix de la liberté d'expression - du Global Media Forum organisé par la Deutsche Welle.

Un métier dangereux

Un journaliste qui écrit sur le trafic de drogue, la corruption et le crime organisé en Amérique centrale vit sous une menace constante... c'est ce qu'a récemment rappelé au micro de la DW Óscar Martínez.

Il avait alors précisé que la menace va de la diffamation, dans le but de mettre des journalistes derrière les barreaux, à l'espionnage, en passant par des violences et même des tentatives d'assassinat.

Oscar Martinez mène des enquêtes sur le trafic de drogue, la corruption ou encore le crime organisé en Amérique latine Image : Alba Amaya/DW

Ce qui n'empêche pas Óscar Martínez de continuer à exercer son métier de journaliste dont il a une idée bien précise.

"Nous pensons que le journalisme doit accomplir deux tâches essentielles. Premièrement, surveiller le pouvoir et les puissants - révéler les recoins sombres du pouvoir et ses mécanismes de contrôle. La seconde est de rendre visible la vie des personnes les plus vulnérables, de ceux qui souffrent de pouvoirs excessifs. Et nous croyons que cela est plus indispensable maintenant que l'Amérique centrale connaît une nouvelle vague d'autoritarisme" avait-il affirmé.

Considéré comme l'un des journalistes d'investigation les plus renommés d'Amérique latine, les publications d'Óscar Martínez ont toujours retenu l'attention du public.

Le prix du courage

Né au Salvador en 1983, il est rédacteur en chef du magazine en ligne salvadorien "El Faro" (Le Phare).

Lancé en 1998 en tant que projet sans budget, El Faro est devenu l'un des principaux médias d'investigation d'Amérique latine, représentant un journalisme indépendant et, surtout, courageux dans une région considérée comme l'une des plus dangereuses au monde.

Peter Limbourg, l'intendant de la DW Image : DW

C'est aussi ce courage que récompense le Prix de la liberté d'expression comme l'explique Peter Limbourg, l'intendant de la DW : "Óscar Martínez est un journaliste courageux qui se bat pour la liberté de la presse et la liberté d'opinion. Et avec son magazine et son média, il est vraiment un exemple pour ses téléspectateurs, utilisateurs et lecteurs, quelqu'un qui se bat pour leurs intérêts et qui est courageux."

Outre son travail de journaliste, Óscar Martínez est également l'auteur de plusieurs livres, notamment sur la migration et le crime organisé en Amérique centrale. Son ouvrage "Une histoire de la violence. Vivre et mourir en Amérique latine" a été publié en allemand en 2016.

Selon Angélica Cárcamo, présidente de l'Association des journalistes du Salvador (APES), le fait que le prix de la liberté d'expression lui soit décerné est " un hommage au courage et au travail acharné de nombreux journalistes du pays".

Le prix est également un appel à l'Etat salvadorien, qui refuse de reconnaître l'importance du journalisme libre et indépendant. La remise du DW Freedom of Speech Award 2023 à Óscar Martínez aura lieu le 19 juin dans le cadre du Global Media Forum de la Deutsche Welle à Bonn.