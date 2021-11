La DW Akademie est le principal fournisseur allemand de formations aux médias à l’international. Nous offrons des formations individuelles et de groupe, une formation avancée pour les journalistes, ainsi que des projets à long-terme financés par les pouvoirs publics. Nous couvrons tous les domaines importants, comme la formation aux interviews et aux discours, la communication de crise, les réseaux sociaux, la maîtrise de la communication interculturelle, mais aussi le reportage mobile, l’animation d’événements ou encore la formation des services de communication et de presse.

Nos formateurs et nos consultants ont des années d’expérience, aussi bien en Allemagne qu’à l’étranger. Nous effectuons notre travail en gardant toujours en tête l’objectif ultime de la DW Akademie : le renforcement du droit humain à la liberté d’expression et l’accès à l’information.