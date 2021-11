De nos jours, la mission de la DW Akademie, à savoir le développement des médias, est plus importante que jamais. Il n'y a plus d'espaces exempts d'information dans le monde. Le développement des médias est donc devenu, à juste titre, un domaine d'action central de la politique de développement. La DW Akademie a décidé de relever ce défi avec une approche innovante et interdisciplinaire. Cela inclut, par exemple, le travail sur les cadres politiques - en conseillant les gouvernements ainsi que les ONG (organisations non gouvernementales).



Cela signifie aussi conseiller les médias et les journalistes sur le développement de nouveaux modèles économiques afin qu'ils restent - ou deviennent - économiquement indépendants. Nous soutenons les agences de presse, les associations professionnelles et les organisations de médias afin qu'elles puissent représenter et protéger plus clairement leurs intérêts dans leur dialogue avec les décideurs politiques. C'est pourquoi la DW Akademie travaille aujourd'hui dans une cinquantaine de pays dans le cadre de programmes durables et avec des priorités claires.



Notre objectif est de construire des paysages médiatiques libres, diversifiés et indépendants. Nous nous appuyons sur divers partenaires. Et nous le savons bien : il va nous falloir être persévérants si nous voulons que notre travail soit quantifiable et durable.