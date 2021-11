Composé de quatre semestres, ce programme de Master est à temps plein. Le programme couvre les domaines des médias et de la coopération au développement, du journalisme, des sciences de la communication et de l’économie des médias.

Ce programme est destiné aux journalistes en devenir ainsi qu'aux managers des médias (aussi bien en radio qu'en télévision, presse écrite ou presse en ligne), ou encore aux employé(e)s des services de communication. Le rôle des médias dans le contexte global est multiple, et la compréhension de la coopération aux médias et au développement prend de plus en plus d'importance pour les professionnels des médias.

Le Master International Media Studies est une offre unique en Allemagne. Grâce à la coopération de nos partenaires que sont l'université de Bonn, l'Université de sciences appliquées de Bonn-Rhein-Sieg et la Deutsche Welle, des étudiants du monde entier bénéficient d'une combinaison unique de recherche, d'enseignement et de travaux pratiques sur les médias.

Le programme de Master forme les étudiants à devenir des experts compétents en matière de médias, aussi bien sur le plan personnel que professionnels. Durant leurs études, les étudiants acquerront les connaissances théoriques et les compétences pratiques essentielles pour faire carrière dans le secteur des médias. Ainsi, ils seront capables de répondre à des exigences professionnelles spécifiques avec l'expertise technique et communicative nécessaires.

Le programme de Master prépare nos futurs diplômés aux exigences des postes de direction dans le domaine des médias.