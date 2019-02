Drame des migrants en Libye: le silence de l’Europe

Emmanuel Macron comme un sapeur-pompier en Libye

Emmanuel Macron a rencontré deux grands acteurs du conflit en Libye, Khalifa Haftar et Fayyez Al-Sarraj. Pour Monsieur Macron, il s'agit de stabiliser ce pays pour pouvoir limiter les conséquences de la crise qui a éclaté depuis 2011 et la chute de Kadhafi. Mais son action peut-elle produire un bon résultat? Quelle est la stratégie des Occidentaux en Libye et quelle place pour les pays voisins?