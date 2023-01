Football : Sébastien Haller a joué son premier match avec Dortmund

Absent depuis sa signature à Dortmund cet été, Sébastien Haller a disputé ses premières minutes avec le Borussia Dortmund ce mardi lors d'un match amical contre le Fortuna Düsseldorf (5-1). Une véritable libération pour l'attaquant franco-ivoirien qui est entré sur la pelouse sous les applaudissements des supporters :

"J'ai reçu beaucoup d'applaudissements. J'ai reçu beaucoup de messages et j'ai eu quelques discussions avec d'autres joueurs de Düsseldorf, mes coéquipiers à Dortmund et tout le monde donc ça ne peut être que bon. Ce type de soutien vous aide à être encore plus performant, donc c'était un bon moment", a-t-il annoncé après le match.

Le soutien du Borussia Dortmund

L'entraineur du Borussia Dortmund , Edin Terzic est également ému du retour de son attaquant : "C'est un moment très particulier pour Sébastien et pour sa famille, mais pour nous aussi"a pour sa part commenté l'entraineur de Dortmund Edin Terzic. Le technicien allemand estime en outre que cela reste inoubliable pour le club de la Ruhr :

"C'est la première fois que Sébastien porte un maillot du Borussia Dortmund et pas une chasuble d'entrainement. Nous sommes donc fiers du chemin qu'il a parcouru et d'avoir pu vivre cela aujourd'hui", a-t-il fait savoir après le match amical contre Fortuna Düsseldorf.

Un sentiment que partage également l'attaquant de BvB, Sébastien Haller : "Enfin, au bout de six mois. Après six mois et oui, comme je l'ai dit, j'avais vraiment hâte de jouer parce que, bien sûr, quand vous signez pour un club, vous voulez jouer. Je n'avais pas eu la chance de le faire alors maintenant j'espère jouer beaucoup sans s'arrêter dans cette aventure"

Pour rappel, le Borussia Dortmund est actuellement 6e de la Bundesliga à neuf points du Bayern Munich. Dortmund est également en compétition en Ligue des champions UEFA. Il jouera son premier match des huitièmes de finale contre le FC Chelsea le 15 février.