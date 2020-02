Dortmund : l'entraineur Favre reste prudent avec Haaland

L’entraineur du Borussia Dortmund veut rester prudent avec Erling Haaland. Arrivé cet hiver en provenance de Salzbourg en Autriche, Erling Haaland s’est montré très efficace : 8 buts, en 4 matches, et surtout le jeune buteur 19 ans, a été titularisé une seule fois. L’entraineur Lucien Favre explique la gestion sage de l’attaquant norvégien:

Lucien Favre, l'entraineur du BvB

"Il a commencé une seule fois, le match contre Union Berlin comme on l’avait prévu. Comme on l’a déjà remarqué, il est très important pour l’équipe quand il joue. Je l’avais déjà dit il y a un mois, Erling Halaand il est encore jeune, on doit petit à petit le faire habituer le rythme des matches, peu à peu il pourra jouer tout le match"dit-il.

Le Maroc et l’Egypte en finale de la CAN Futsal

Le Maroc tenant du titre va retrouver ce soir l’Egypte qu’il avait battue en finale de l’édition précédente 2016 en Afrique du Sud. Pour se qualifier en finale, les Aigles de l’Atlas ont dominé 4-0 mercredi en demi-finale l’Angola. L’Egypte à quant à elle disposé de la Libye 5-2.

Mais au-delà de la finale, les deux sélections ont validé leur billet pour la Coupe du monde Futsal qui se déroulera en Lituanie le 4 octobre 2020. Le troisième ticket africain sera accordé au vainqueur de la petite finale qui va opposer aujourd’hui l’Angola à la Libye.

Jordan Torunarigha (Hertha Berlin)

La police allemande enquête suite à des cris racistes

"Nous enquêtons, même si aucune plainte n’a été reçue pour le moment" a indiqué un porte-parole de la police à l’agence sportive SID. La Fédération allemande de football a annoncé mercredi qu’elle mène des enquêtes à cet incident survenu mardi. lors du match entre Schalke 04 et Herha Berlin.

Quand au concerné, Jordan Torunarigha a, sur son compte instagram, dit ne pas comprendre les commentaires faits par une poignée d’individus dépourvus de toute pensée logique.

Pour terminer, sachez que le Real Madrid et le FC Barcelone ont été éliminés hier en Coupe du Roi. Les Madrilènes se sont inclinés à domicile 4-3 contre le Real Sociedad. Le FC Barcelone a de son côté chuté 1-0 face à l'Atlético Bilbao.