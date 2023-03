Dortmund face à Leipzig, match capital pour le titre

Actuellement deuxième, à égalité de points avec le Bayern Munich, le Borussia Dortmund dispute ce soir un de ses matchs les plus importants dans la course au titre.

Opposé au RB Leipzig, 4è à quatre points, le BVB doit s'imposer, sous peine de voir les Bavarois prendre le large. Le Borussia a fait le plein de confiance depuis le début de l'année 2023 : le club est invaincu toutes compétitions confondues.

S'il continue à faire ce qu'il fait depuis le début de l'année, la victoire est donc possible face à Leipzig.

"Nous voulons continuer à faire preuve d'intensité et à nous montrer dangereux devant le but, comme nous l'avons fait au cours des dernières semaines", a declaré Edin Terzic, l'entraîneur des Borussen.

Face à Hoffenheim, le Borussia a remporté son septième match de suite en Bundesliga Image : Thomas Voelker/Jan Huebner/IMAGO

"De plus, nous savons que nous avons de grandes chances de gagner si nous ne prenons pas de but, du moins si nous limitons la casse. Cela a plutôt bien fonctionné au cours de nos dernières sorties, et nous voulons continuer sur cette lancée."

Du côté de Leipzig, après trois matchs en tant que remplaçant, Christopher Nkunku, qui a pu s'entraîner tous les jours cette semaine, devrait faire son retour dans le onze de départ.

Dortmund face à Leipzig, c'est ce soir, à partir de 19h30 TU.

Match facile pour le Bayern Munich face à Stuttgart, duel entre les reléguables entre Bochum et Schalke

Le Bayern Munich, leader, se déplace, lui, sur la pelouse du VfB Stuttgart, 15è.

Les hommes de Julian Nagelsmann ne devraient avoir aucun problème face à ceux de Bruno Labbadia même si attention : lors du match aller, les Souabes avaient créé à la surprise en tenant en échec les Bavarois 2-2 à l'Allianz Arena.

Le VfB Stuttgart face au Bayern Munich, ce sera demain à partir de 17h30 TU.

Le Bayern avait perdu ses premiers points de la saison face à Stuttgart Image : SvenSimon/picture alliance

Sur nos antennes, vous pourrez suivre quelques heures plus tôt, à partir de 14h25 TU, la rencontre entre le Borussia Mönchengladbach et le SC Fribourg.

Les hommes de Christian Streich sont actuellement en embuscade du groupe de tête, à la 5è place, à seulement cinq points de la première place.

Dans les autres rencontres importantes du week-end, l'Union Berlin, 3è, reçoit le FC Cologne, 12è, tandis que Wolfsburg, 7è, accueille l'Eintracht Francfort, 6è. Deux duels très importants dans la course à l'Europe.

Enfin dans le bas du classement, rencontre capitale dans la lutte pour le maintien entre le VfL Bochum, 17è, et le FC Schalke 04, lanterne rouge.