Dortmund: 170 millions d'euros pour libérer Erling Haaland

Erling Haaland est considéré comme l'un des plus grands talents du football européen. L'attaquant du BvB a en effet inscrit un doublé à Séville (3-2) lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions la semaine dernière. Le colosse norvégien (20 ans) a déjà inscrit 18buts en 13 matches de Ligue des champions , une première dans l'histoire de la compétition.

Erling Haaland dans la ligne des grands d'Europe

Certains des grands clubs sont actuellement intéressés par le profil du jeune buteur du Borussia Dortmund. C'est entre autres le Real Madrid, Manchester City, Chelsea ou encore Manchester United. Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solkjaer ne cache pas son affection envers le prodige du Borussia Dortmund:

"Je pense que lorsque vous avez eu des enfants et des joueurs en tant qu'entraîneur, vous les suivez bien sûr. Je reste en contact avec Erling et c'est formidable de le voir devenir le joueur qu'il est devenu et je sais qu'il travaillera pour s'améliorer tout le temps. C'est un joueur de Dortmund et nous lui souhaitons bonne chance. Nous verrons ce que la vie apportera plus tard."

Dortmund fixe le prix pour Haland

Selon le quotidien britannique Daily Star, le BvB ne compte pas libérer son attaquant cet été à moins de 170 millions d'euros. Le Borussia Dortmund est actuellement en 6e position et peine à se hisser parmi les quatre premières place qualificatives à la Ligue des champions. Le club de la Ruhr aura donc des difficultés de garder son prodige en cas de non-participation à la Ligue des champions la saison prochaine.

CAN U20: les qualifiés pour les demi-finales

La première tranche des quarts de finale de la CAN des moins de 20 ans a pris fin jeudi. Le Burkina FASO a été éliminé par l'Ouganda. Les deux sélections ont été départagées par les tirs au but après le nul 0-0 au terme du temps réglementaire. Les Ougandais ont remporté la séance 5-3 des Burkinabè.

Le Cameroun a également été poussé vers la sortie par le Ghana au terme des tirs au but 2-4 des Blacks stars du Ghana après un match nul 1-1 au terme du temps réglementaire.

La deuxième tranche des quarts de finale de cette CAN des moins de 20 ans doit avoir lieu ce soir : le Maroc affronte la Tunisie et la Centrafrique fera face à la Gambie.