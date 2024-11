Donald Trump vainqueur de la présidentielle aux Etats-Unis

Le candidat du parti républicain Donald Trump, aux portes de la Maison Blanche après avoir remporté plusieurs Etats décisifs, a revendiqué une "victoire politique jamais vue dans notre pays", sans attendre le décompte final.

Donald Trump a remporté les "swing states", les Etats clés de Pennsylvanie, Caroline du Nord, Géorgie et de Wisconsin, s'assurant 277 grands électeurs, plus qu'il n'en faut pour devenir le 47ème président des Etats-Unis.

Dans son discours de victoire, Donald Trump, qui prêtera serment le 20 janvier, a lancé un appel à l'"unité", exhortant les Américains à mettre "les divisions des quatre dernières années" derrière eux. Durant sa campagne pourtant, il a assailli sa rivale démocrate Kamala Harris d'injures et accusé les migrants d'"empoisonner le sang du pays".

Les Etats-Unis sous la nouvelle présidence Trump

Le milliardaire américain a proposé la "plus grande opération" jamais vue d'expulsion de migrants, dès le premier jour de son mandat. Très critique des milliards de dollars débloqués pour la guerre en Ukraine, il a promis de régler ce conflit avant même de prêter serment. La guerre au Proche-Orient sera elle aussi résolue, assure le magnat de l'immobilier, sans là non plus expliquer comment.

L'élection de Donald Trump a suscité un concert de réactions à travers le monde Image : Ronda Churchill/AFP/Getty Images

Climatosceptique notoire, le républicain s'est engagé à claquer de nouveau la porte de l'Accord de Paris et à forer du pétrole "à tout va". Sur l'économie, Donald Trump veut "voler les emplois d'autres pays" à coups de baisses d'impôts et de taxes douanières. Il reste bien plus flou quand il s'agit du droit à l'avortement, considérablement fragilisé par des juges à la Cour suprême qu'il se targue d'avoir nommés. Mais sur ce dossier comme bien d'autres, le caractère imprévisible du tempétueux septuagénaire alimente toutes les spéculations.

Les réactions en Allemagne à la réélection de Donald Trump

Le chancelier allemand Olaf Scholz a adressé dès ce mercredi matin (06.11.2024) ses félicitations à Donald Trump. Il assure vouloir œuvrer aux côtés des États-Unis "pour promouvoir la prospérité et la liberté".

"Nous sommes plus forts ensemble", a déclaré le chancelier en anglais ("We're better off together") devant la presse. Chez les écologistes allemands, Agnieszka Brugger vice-présidente groupe Bündnis90/Die Grünen au Bundestag, espère que l’Union européenne parviendra à parler d’une voix plus unanime pour pouvoir mieux agir. A l’extrême-gauche, Amira Mohamed Ali, du parti BSW, appelle l’Allemagne à renforcer son indépendance, notamment économique, étant donné que Donald Trump va mettre les intérêts américains en avant au nom de sa doctrine du "America first".

A l’extrême-droite, Alice Seidel, la co-présidente de l’AfD se félicite de la victoire de la "population laborieuse" face au "Hollywood woke".

Autres réactions dans le monde à la victoire de Trump

Les relations germano-américaines s'étaient dégradées sous la présidence de Donald Trump (2017-2021) qui avait lancé plusieurs mesures protectionnistes visant notamment les importations européennes ou encore chinoises Image : Morris MacMatzen/Getty Images

Le président français Emmanuel Macron a réagi sur le réseau social X, se disant "prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années. Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité".

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a félicité Donald Trump pour sa victoire électorale qu'il qualifie d'historique. "En tant qu'alliés les plus proches, nous nous tenons côte à côte pour la défense de nos valeurs partagées de liberté, démocratie et libre entreprise", a déclaré le dirigeant travailliste dans un communiqué.

Réaction également de Justin Trudeau dans une publication sur le réseau social X, accompagnée d'une photo où il discute avec Donald Trump. "L'amitié entre le Canada et les Etats-Unis fait envie au monde entier. Je sais que le président Trump et moi-même travaillerons ensemble pour plus d'opportunités, de prospérité, et de sécurité pour nos deux nations", a-t-il écrit.

Dans un communiqué, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a salué la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine. "Votre retour historique à la Maison Blanche offre un nouveau commencement pour l'Amérique et un réengagement puissant dans la grande alliance entre Israël et l'Amérique", a-t-il affirmé.

De son côté, le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas s'est dit "convaincu que les Etats-Unis soutiendront les aspirations légitimes" des Palestiniens.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a félicité Donald Trump pour son "impressionnante victoire" et a dit espérer que celui-ci aidera l'Ukraine à obtenir une "paix juste".

La Russie "ne nourrit aucune illusion" sur Donald Trump mais "travaillera" avec lui tout en poursuivant "tous ses objectifs" en Ukraine, a prévenu la diplomatie russe. "La Russie travaillera avec la nouvelle administration" mais s'efforcera d'"atteindre tous les objectifs fixés" en Ukraine, selon un communiqué.