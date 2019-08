"Donald Trump est une personne raciste et misogyne" (Carl Lewis)

L'ancien champion olympique, qui a remporté neuf médailles d'or et une en argent, se trouve actuellement au Pérou, en tant qu'invité de marque des Jeux Panaméricains. A cette occasion, il en a profité pour déclarer que le président américain était une personne "raciste et misoygine". "C'est quelqu'un qui n'aime personne à part lui-même". Ceci étant, Lewis considère que "cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas nous battre pour ce qui est juste pour les gens et regarder les autres où ils pourraient ne pas avoir les mêmes chances ou être marginalisés."

Une maman pionnière

Carl Lewis milite en effet pour que les athlètes masculins et féminins soient payés à part égales. Dans son discours, l'ancien recordman du 100m a rappelé le rôle qu'a joué sa mère dans sa vie. Ancienne athlète, elle a participé aux tous premiers Jeux Panaméricains, à Buenos Aires en 1951. "Ma mère était une pionnière. Si je n'avais pas eu une femme aussi forte dans ma vie, je ne serai pas là aujourd'hui", a rappelé Carl Lewis. "Mes parents étaient professeurs, ils m'ont appris que nous méritions tous d'avoir les mêmes opportunités."

Carl Lewis est quadruple champion olympique en saut en longueur. Une performance unique.

Gouaméné succède à Kamara

En football, la Côte d'Ivoire a un nouveau sélectionneur pour les joueurs locaux : il s'agit de Maxime Gouaméné. Passé notamment par l'ASEC Mimosas et l'AFAD Djékanou, l'entraîneur de 45 ans succède à Ibrahim Kamara, parti pour s'occuper uniquement de l'équipe première. La mission de Gouaméné sera de qualifier les Eléphants locaux pour le ChAN, qui aura lieu en janvier prochain au Cameroun, et de ramener la Coupe à la maison. Maxime Gouaméné débutera sa mission le 20 septembre prochain à Niamey, lors des barrages face au Niger.

Kerber tombe d'entrée

Enfin, en tennis, les tournois de préparation à l'US Open continuent de battre leur plein. Chez les dames, Angelique Kerber a été éliminée dès le premier tour du Tournoi de Toronto. L'Allemande a subi la loi de la Russe Daria Kasatkina (0-6, 6-2, 6-4). En revanche, ça passe pour Belinda Bencic ou encore Caroline Wozniacki.

De leur côté, les hommes jouent le Masters 1000 de Montréal. Ça passe pour Stanislas Wawrinka, tout comme pour Milos Raonic et Richard Gasquet. Ce soir, dans l'affiche de la soirée, Nick Kyrgios jouera contre Kyle Edmund.

Pour rappel, l'US Open, le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison, débutera le 26 août prochain, à New-York.