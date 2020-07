Donald Trump envoie la police fédérale dans des villes démocrates

Donald Trump a annoncé une "forte hausse" des agents de la police fédérale à Chicago, mais aussi dans d'autres villes du pays, pour faire face à la criminalité. Les élus démocrates dénoncent une posture électoraliste.

Peu importe ce qu'en pensent les maires de Chicago, Portland, New York, Philadelphie, Baltimore, Atlanta, ou Los Angeles : Donald Trump va y renforcer les effectifs de la police fédérale.

Donald Trump prône "un retour à l'ordre".

Donald Trump veut resserrer les vis

Le président américain affirme vouloir ainsi un "retour à l'ordre" dans ces villes touchées par des violences ces dernières semaines.

Cette annonce survient au lendemain d'une fusillade à Chicago qui a fait une quinzaine de blessés lors de l'enterrement d'une personne tuée par arme à feu. La Maison Blanche parle d'un "règlement de compte entre gangs" représentatif d'une violence endémique.

Des agents déployés par centaines

Le ministre de la Justice, William Barr, a précisé l'idée du chef de l'Etat : des agents du FBI, de l'US Marshals Service, de la brigade anti-drogue et du bureau des alcools, du tabac et des armes à feu seront envoyés à Chicago (200 environ) et Albuquerque au Nouveau Mexique (une trentaine).

200 agents fédéraux ont déjà été déployés début juillet à Kansas City (Missouri).

Colère des élus démocrates

"Nous n'avons pas besoin de troupes fédérales. Nous n'avons pas besoin d'agents secrets qui circulent incognito dans les rues de Chicago", martèle Lori Lightfoot, la maire de Chicago. "La crise en cours à Portland, qui résulte de cette action fédérale, n'a rien à voir avec la démocratie. Nous appelons cela plutôt de la tyrannie, une dictature. Et nous n'en voulons pas à Chicago."

A Portland, le 20 juillet, des manifestants brandissent une pancarte à destination des policiers: "Vous êtes en train de prouver ce que nous vous reprochons", en allusion à la répression musclée de la contestation.

L'élue fait référence aux heurts de mercredi dans la ville de Portland (Oregon), dans le nord-ouest du pays.

Des manifestations sont organisées dans la ville contre le racisme et la police depuis plus de sept semaines. Et mardi, l'intervention musclée de la police fédérale contre des manifestants a déclenché la colère des démocrates qui dénoncent une "dérive autoritaire" du pouvoir central.

Plusieurs polices

Les différents services de police américains regroupent environ 800.000 agents mais l'organigramme est assez différent de ce que l'on connaît généralement dans les pays francophones.

Chaque grande ville dispose d'une police locale. Son chef est nommé en général par le maire de la ville. C'est le cas par exemple du célèbre NYPD, le New York Police Department.

Une patrouille du NYPD à New York

Les villes trop petites pour disposer d'une police locale se regroupent en comtés, où c'est le shérif qui fait régner l'ordre. Il est directement choisi par la population.

Au niveau de l'Etat, il y a aussi une police chargée de régler la circulation et d'enquêter sur les crimes graves Son chef est nommé par le gouverneur. Parmi les polices d'Etat les plus connues grâce au cinéma se trouvent les Texas Rangers.

Et enfin, il y a les agences fédérales, habilitées à agir sur l'ensemble du territoire américain : le FBI, par exemple.

Les élections approchent…

Le point commun des villes visées par Donald Trump est qu'elles sont toutes dirigées par des démocrates. Or, le président conservateur est en campagne pour sa réélection dans un peu plus de trois mois.

Il clame vouloir "rendre la police plus forte, pas plus faible", en réponse aux critiques à l'endroit des forces de l'ordre à la suite de la mort de George Floyd, tué par un policier.

Le maire de New York, Bill de Blasio, menace d'attaquer les autorités fédérales en justice

Ce coup de vis sécuritaire arrive à point nommé pour le chef de la Maison Blanche en quête de popularité, d'autant qu'il est très critiqué pour sa gestion de la pandémie de Covid-19. C'est ce que lui reproche notamment le maire de Portland, Ted Wheeler.

Sous la pression du président Trump, le maire de New York a fait nettoyer mercredi un campement installé devant sa mairie pour dénoncer les inégalités raciales. Mais Bill de Blasio (démocrate) a répété ce qu'il avait déjà déclaré la veille : qu'il attaquerait le gouvernement fédéral en justice si des agents fédéraux étaient déployés dans sa ville, la capitale économique du pays.