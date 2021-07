Dixième Ligue des champions de la CAF pour Al Ahly

Al Ahly est plus que jamais le meilleur club du continent. En battant très nettement les Sud-Africains de Kaizer Chiefs 3-0 samedi soir, les Egyptiens ont défendu avec brio leur titre acquis l’an passé.

C’est la troisième fois de l’histoire que le club cairote réussit à remporter la Ligue des champions de manière consécutive (après 2005-2006 et 2012-2013). Plus important encore, cette victoire permet à Al Ahly d’être sacré pour la 10ème fois et donc de prendre le large au palmarès, son grand rival, le Zamalek, n’en n’ayant remporté "que" 5.

Mosimane plaide en faveur des entraîneurs africains

Un homme était particulièrement heureux et fier samedi soir, en conférence de presse, c’est bien sûr Pitso Mosimane. L’entraîneur sud-africain d’Al Ahly, qui a soulevé trois fois le trophée dans sa carrière, est désormais l’entraîneur africain à avoir remporté le plus de Ligue des champions.

Selon lui, c’est le signe d’un renouveau chez les coachs du continent. Il appelle les clubs africains à plus souvent faire appel à des profils comme le sien plutôt qu’à des entraîneurs européens.

Le technicien sud-africain Pitso Mosimane est le premier entraîneur issu du continent à avoir gagné trois fois la Ligue des Champions de la CAF

"Les Africains, nous pouvons gagner par nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu’on n’y croit pas plus ? La Coupe d’Afrique des Nations a bien été gagnée par l’Algérie et son coach est algérien, non ? Et en finale, Aliou Cissé, un Sénégalais était celui qui dirigeait le Sénégal. Nous accordons trop de valeur aux entraîneurs européens. Nous cherchons toujours le premier entraîneur européen pour lui donner une équipe alors que nous avons les ressources", a déclaré le technicien sud-africain en conférence de presse d'après-match.

Et en tant que champion d'Afrique, Al Ahly est bien évidemment qualifié pour la Coupe du monde des clubs qui se disputera au Japon en décembre prochain.