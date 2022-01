2015 : tentative de putsch et confusion au Burkina

Moins d'un an après la chute de Blaise Compaoré chassé par la rue, la RDP, une unité militaire spéciale, prend en otage le président de la transition Michel Kafando le 17 septembre. Après une semaine de confusion et de négociations, le chef des putschistes déclare sobrement "le putsch est terminé, on n'en parle plus" et Michel Kafando retrouve son poste.