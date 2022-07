Royaume-Uni : la place des minorités ethniques en politique

La course au poste de Premier ministre se poursuit au Royaume-Uni. La désignation au sein du parti conservateur majoritiare se joue lors de plusieurs tours de vote en interne. Le résultat final devrait être connu le 5 septembre.

Il reste désormais cinq candidats encore en lice. La semaine prochaine, mercredi, il ne devrait en rester que deux dans la course. Et la diversité est au rendez-vous.

Parmi les cinq candidats, Kemi Badenoch, l’ancienne ministre pour les Egalités, dont les parents sont d’origine nigériane. Et puis, l’un des favoris l’ex-ministre des Finances Rishi Sunak, est d’origine indienne.

"BAME"

Et cette diversité ne doit rien au hasard. Le Premier ministre démissionnaire Boris Johnson laisse derrière lui le gouvernement et un parti conservateur les plus diversifiés de l’histoire.

Lorsqu’il est arrivé au pouvoir, il a nommé une ministre de l’Intérieur d’origine indienne (Priti Patel), un ministre chargé des Finances fils d’un immigré pakistanais (Sajid Javid), ou encore un ministre des Entreprises d’origine ghanéenne (Kwasi Kwarteng).

La ministre de l'Intérieur Priti Patel est d'origine indienne et a occupé ce poste dans les deux gouvernements de Boris Johnson

Les BAME, comme on les appelle au Royaume-Uni, pour Black, Asian and Minority Ethnic, ont ainsi représenté près de 18% du premier cabinet de Boris Johnson, selon l’ONG DiversityUK. Une surreprésentation même par rapport à la population, puisque les personnes issues des minorités ethniques représentent près de 14% dans le pays.

L’héritage de David Cameron

Les statistiques sur les origines ethniques sont autorisées au Royaume-Uni lors du recensement, ce qui n’est par exemple pas le cas en Allemagne ou en France.

Au-delà de l’exécutif, jamais le Parlement britannique n’a été aussi diversifié que depuis les dernières législatives de 2019.

Un député sur dix est issu d’une minorité ethnique. Un record.

Le ministre des Finances démissionnaire Rishi Sunak avait lui-même remplacé à ce poste Sajid Javid, d'origine pakistanaise

L’évolution ces dernières décennies est sans appel. Selon les chiffres de la Chambre basse britannique, on est passé en un peu plus de 30 ans du premier en 1987, à 65 députés non blancs aujourd’hui. Soit un député sur dix.

L’Angleterre fait figure d’exception

La plus grande proportion de diversité revient au parti travailliste, le Labour. Mais cette représentation a aussi changé chez les conservateurs, le Tories, au pouvoir, notamment sous l’impulsion de l’ancien Premier ministre David Cameron au début des années 2000. Il avait alors introduit des listes de candidats prioritaires pour les législatives, afin de promouvoir la diversité, également en termes d’égalité des sexes.

Chez les conservateurs, on est ainsi passé en vingt ans de zéro, à une vingtaine de députés issus des minorités.

Attention, la carte est toutefois loin d’être homogène. Tous les députés dont je viens de parler, représentent l’Angleterre. Comme le note la BBC, tous les sièges pour l’Ecosse, le Pays de Galles ou l’Irlande du Nord, les trois pays qui composent avec l’Angleterre le Royaume-Uni, sont occupés par des députés blancs.