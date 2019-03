Dimanche, fin du feuilleton électoral en RDC

Info Matin (28.03.2019)

Dans l’actualité de ce jeudi : les défections se succèdent dans l’entourage du président Bouteflika en Algérie, un an que les réseaux sociaux sont coupés au Tchad, l’ex-ministre togolais de l’intérieur François Esso-Boko déterminé à rentrer dans son pays, des dizaines de civils tués au Cameroun, un pétrolier détourné par des migrants en Méditerranée ... Et puis on parle sport et transferts.