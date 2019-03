Difficile de vivre avec sa petite taille au Bénin

En cette journée mondiale zéro discrimination, nous rencontrons certaines personnes qualifiées de petite taille dans la capitale béninoise.

"Je l’avoue en toute franchise, il nous arrive de rire parce qu’on se dit qu’ils ne sont pas du même monde que nous. On rit des fois quand on les voit (rire…)"

"J’ai constaté aussi que beaucoup aiment les femmes géantes et grosses aussi. Donc je me demande comment ils font (rire…)"

Ces propos ne sont qu’un exemple de la réalité que vivent les femmes et hommes de petite taille dans la société béninoise. Léopold est journaliste de profession. Il vit au quotidien la stigmatisation mais il a fait l’option d’assumer son indenté.

"Ils regardent d’une manière étonnante, les gens te voient autrement. Ça fait un peu mal. Des fois, on me croit incapable et dans les paroles, on cherche à me marginaliser. Mais moi, j’affronte tous ces cas-là. Je m’impose et désormais, c’est le respect total".

La discrimination au quotidien

Ces personnes, communément appelées "nains", se débattent pour se faire une place dans la société. C’est le cas d'Orlando David. Cet artiste comédien a appris à dominer le regard des autres.

"Le regard, les insultes, les taquineries des gens n’ayant pas une forte moralité c’était un peu dur. Mais grâce à la famille que j’ai, j’arrive à surmonter ça aujourd’hui. Aujourd’hui je vis de cette petite taille. J’adore qu’on me regarde, je prends du plaisir à marcher dans la rue".

Si aujourd’hui la discrimination est en léger recul, les personnes de petite taille subissent toujours des scènes désolantes. Orlando David s’en souvient encore.

"Je devais aller signer un contrat de prestation. Le cachet était de 200.000 francs CFA. Mais la personne me faisait comprendre que comment moi, une personne de petite taille, je peux prendre 200.000 ? Qu’est-ce que j’allais faire avec une telle somme ? Que non, il allait me payer 50.000 CFA. J’ai dit que ce n’était pas la peine. Tu ne peux pas te focaliser sur ma taille pour me fixer mon cachet mais plutôt sur ce que je sais faire. Donc je suis parti tranquillement".

La discrimination fait des victimes

Membres actifs de la société, les personnes de petite taille contribuent tout comme les autres au développement du pays. La discrimination peut donc être considérée comme une perte d’opportunité.

"Certes, on est de petite taille mais on a un gros cerveau. Focalisez-vous plutôt sur ce que la personne sait faire. Qu’est-ce qu’il peut apporter à votre société ? Discutez avec la personne pour voir ce qu’elle a dans la tête et puis arrêtez de discriminer. Nous sommes tous des êtres humains".

"Prends-toi comme tu es, fais face à ta vie, affronte toutes les difficultés. Tout ce que moi je veux, je le fais, a lancé l’une de ces personnes victimes de discrimination".

L’association béninoise des personnes de petite taille a disparu depuis la mort de son initiateur « Seven-Seven », il y a six ans.

Depuis, aucune initiative au plan national n'est venue la remplacer. Cette minorité visible a donc dû prendre ses responsabilités de façon individuelle.