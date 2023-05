Football : l'Afrique n'exploite pas ses talents

L'Ambassadeur de la FIFA, Didier Drogba, participait ce lundi au forum "Making Trade Score For Women" au siège de l'OMC à Genève. Selon l'ancien attaquant ivoirien, le football est un outil indispensable pour la cohésion sociale. Mais outre son importance pour unir les gens de différentes cultures, le football est aussi un business. Didier Drogba estime à cet effet que l'Afrique devrait profiter de ses énormes talents afin de les rentabiliser : "En Europe, tout a été fait pour que le football génère des revenus", a-t-il déclaré.

Le football comme un jeu

L'Afrique n'a pas encore suivi d'autres continents qui voient dans le football un business: " En Afrique, nous voulons juste jouer et nous aimons voir ce que les autres font bien malgré le potentiel de jeunes talents", déclare-t-il et d'ajouter : " Nous avons besoin des bonnes personnes autour du football et nous assurer que nous nous développons. En développant notre football en Afrique, nous allons aussi ouvrir la porte au commerce", conclut-il.

Coupe d'Allemagne, Leipzig en finale

Le RB Leipzig a affronté le Sporting Club Fribourg à l'occasion du premier match des demi-finales. Le club saxon s'est imposé (5-1). Leipzig tenant du titre a ainsi validé sa qualification en finale de la Coupe d'Allemagne prévue en juin prochain. Pour sa deuxième finale d'affilé, le RB Leipzig affrontera le vainqueur de la deuxième demi-finale de la Coupe d'Allemagne qui va opposer mercredi le VfB Stuttgart à l'Eintracht Francfort.