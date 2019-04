DFB : Reinhard Grindel jette l'éponge

Une décision qui intervient après les révélations du quotidien Bild, qui avait publié un article lundi sur une montre de luxe que lui avait offerte le vice-président ukrainien de l'UEFA, Grigoriy Surkis. Reinhard Grindel a assuré qu'il ne connaissait pas la valeur de la montre (estimée à 6 000 euros), mais a fini par présenter sa démission, alors que la polémique ne cessait d'enfler :

"Je quitte mes fonctions de président de la DFB. Je m'excuse pour mon comportement peu exemplaire qui a été d'accepter une montre en cadeau, confirmant ainsi des préjugés qui existent sur les professionnels et bénévoles travaillant dans le football."

Un président qui a fui ses responsabilités

Selon Bild, Reinhard Grindel avait reçu cette montre il y a un an et demi pour son anniversaire, et n'avait pas pris soin de la déclarer uax impôts, estimant que c'était un cadeau d'ordre privé. Néanmoins, cette affaire s'inscrit dans une série de controverses, avec Reinhard Grindel en son centre. Pour rappel, le désormais ex-président de la DFB avait été vivement critiqué pour sa gestion des crises au sein de l'équipe nationale après l'élimination de l'Allemagne lors du premier tour de la Coupe du monde 2018. A aucun moment, Reinhard Grindel n'est monté au créneau pour tenter de remettre un peu d'ordre. En outre, il s'était montré irrité le mois dernier lors d'une interview de nos collègues allemands de la DW, et était parti alors que le journaliste souhaitait lui poser des questions sur la Coupe du monde controversée qui aura lieu au Qatar en 2022.

Hambourg et Leipzig en demi-finales

Sinon, il y avait du football hier soir, avec le début des quarts de finale de la Coupe d'Allemagne. Dans le choc entre clubs de deuxième division, Hambourg s'est imposé 2-0 sur le terrain de Paderborn, grâce à un doublé de Pierre-Michel Lasogga. Un peu plus tard dans la soirée, Leipzig est allé gagner 2-1 sur la pelouse d'Augsburg, grâce à un pénalty de Marcel Halstenberg à la 120ème minute de jeu. Ce soir, le Bayern Munich recevra Heidenheim, tandis que le FC Schalke 04 accueillera le Werder Brême.

Matuidi et Kean victimes de racisme

Enfin, sachez qu'hier soir, la Juventus s'est imposée 2-0 à Cagliari, en match avancé de la 30ème journée de Serie A. Une rencontre marquée par de nouveaux incidents racistes, des cris de singe à l'encontre de Blaise Matuidi (joueur français né en Angola) et de Moise Kean (Italien d'origine ivoirienne). Le plus absurde, c'est que Leonardo Bonucci, défenseur de la Juventus, a estimé que Kean n'aurait pas dû provoquer les supporters de Cagliari après avoir marqué son but, en réponse aux cris de singe que le jeune attaquant a subi tout au long de la rencontre. Le même Bonucci qui ne s'est jamais privé de répondre aux provocations et aux sifflets et aux provocations quand il était joueur du Milan AC la saison dernière.