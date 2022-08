DFB Pokal : le RB Leipzig entre en lice face au Teutonia Ottensen

Alors que les clubs de divisions inférieures ont normalement l'assurance de disputer leur premier tour de Coupe d'Allemagne dans leur stade, le Teutonia Ottensen, pensionnaire de 4è division, n'aura pas cette chance face au RB Leipzig, tenant du titre.

La faute à une pelouse en synthétique, une matière interdite par la DFB, qui organise la Coupe d'Allemagne.

Le Teutonia Ottensen, qui est situé à Hambourg et qui est premier club d'un certain Eric Maxim Choupo-Moting, a donc demandé à ses grands voisins, le HSV et Sankt-Pauli, de prêter leur stade. Les deux clubs ont refusé.

Le Teutonia a ensuite demandé à Norderstedt et à Lübeck, mais les projecteurs de leurs stades n'étaient pas homologués par la DFB.

La seule solution qui a été trouvée est le stade de Dessau, à 400 kilomètres de Hambourg. Mais la semaine dernière, des personnes non identifiées ont répandu une substance chimique qui a empoisonné la pelouse. Une enquête de police est en cours.

Un avantage pour le RB Leipzig

Le RB Leipzig a remporté la dernière DFB Pokal en battant Fribourg

Finalement, la DFB a fait une exception : la rencontre se jouera à Leipzig, à la Red Bull Arena. Un avantage certain pour Christopher Nkunku et consorts, tant ces rencontres du premier tour peuvent s'avérer compliquées.

"C'est toujours la même chose lors du premier ou du deuxième tour de Coupe d'Allemagne : tu as une des deux équipes qui est largement favorite, et tu as un affrontement digne de David contre Goliath", a déclaré Domenico Tedesco, l'entraîneur du RB, en conférence de presse.

"Si sur le papier, c'est ainsi, dans les faits, les petites équipes jouent leur va-tout. C'est le genre de rencontres où elles sont particulièrement compactes, agressives, et au cours desquelles les joueurs veulent disputer le match de leur vie. Il nous faudra y être préparés. Et nous le serons."