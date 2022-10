DFB Pokal : le Bayern Munich se régale à Augsbourg (5-2)

Éliminé au deuxième tour lors des deux dernières éditions, le Bayern Munich a cette année réussi à se qualifier pour les 1/8è de finale. Hier soir, les Bavarois ont disposé de leur voisin d'Augsbourg 5-2 avec notamment un doublé d'Eric Maxim Choupo-Moting.

Il y a un mois, le Bayern Munich avait déjà affronté Augsbourg, c'était en championnat. Les hommes de Julian Nagelsmann n'avaient alors pas réussi à marquer. L'entraîneur s'est ainsi félicité de la progression de ses joueurs ces dernières semaines.

Eric Maxim Choupo-Moting a été élu homme du match

"Il y a eu de l'amélioration ces dernières semaines, mes joueurs ont essayé d'appliquer des choses que nous avions travaillé à l'entraînement, et j'en suis content. Je crois qu'on a raté dix occasions franches aujourd'hui mais on en a quand même mis cinq", a-t-il déclaré après la rencontre.

Le Borussia Dortmund se qualifie dans la douleur

Un peu plus tôt dans la journée, le Borussia Dortmund s'est aussi qualifié pour le tour suivant en battant Hanovre 2-0. Une victoire obtenue dans la douleur puisque le BVB a dû compter sur une performance XXL de son gardien Gregor Kobel pour s'en sortir.

Gregor Kobel a réalisé sept arrêts face à Hanovre

"Certes, nous nous sommes qualifiés pour le tour suivant ce soir, mais il y a beaucoup à redire. Nous sommes bien rentrés dans la partie et c'est tout. Nous avons commencé à perdre des duels rapidement et notre adversaire s'est créé des occasions. Heureusement que notre gardien était là pour nous sauver", a affirmé Edin Terzic, l'entraîneur du BVB.

Fribourg passe à l'arrachée, l'Union Berlin déroule

Dans les autres matchs, on note la victoire au forceps de Fribourg qui a dû attendre la toute fin de la prolongation et un but de l'Autrichien Michael Gregoritsch pour s'imposer 2-1 face à Sankt Pauli.

De son côté, le leader de la Bundesliga, l'Union Berlin, s'est imposé sans difficulté 2-0 face à Heidenheim. Stuttgart, pourtant mal en point en championnat, n'a fait qu'une bouchée de l'Arminia Bielefeld 6-0.

Le Fortuna Düsseldorf, actuel pensionnaire de 2è division, a lui écarté Ratisbonne 3-0. Sandhausen a dû passer par les tirs au but pour écarter Karlsruhe. Enfin la surprise est venue de l'élimination aux tirs au but du Werder Brême, neuvième de Bundesliga, sur le terrain de Paderborn, deuxième de la 2.Bundesliga.

Le tirage au sort du prochain tour aura lieu ce dimanche 23 octobre.