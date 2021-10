DFB Pokal : Dortmund se qualifie pour le troisième tour

Face à Ingolstadt, pensionnaire de deuxième division, le BVB a dû attendre la fin de la rencontre pour concrétiser sa domination outrageuse.

C'est Thorgan Hazard, auteur de deux buts dans les vingt dernières minutes de jeu, à chaque fois sur une passe décisive de Julian Brandt, qui a permis à son équipe de se qualifier pour le tour suivant.

La patience comme vertu

Marco Rose encourage ses joueurs

Après la rencontre, Marco Rose a tenu à saluer la patience de ses joueurs, qui est venue récompenser une rencontre maîtrisée de bout en bout.

"C'est une victoire méritée. Nous avons livré une prestation solide, nous nous sommes montrés patients", a expliqué l'entraîneur.

"Comme nous n'avons pas eu beaucoup d'occasions en première mi-temps, nous avons élevé le rythme en seconde période. A un moment, l'adversaire était fatigué, et notre patience a fini par payer : nous avons gagné de plus en plus de duels, nous avons bien défendu sur coups de pied arrêtés et à la fin, nous avons mérité de remporter ce match."

Leipzig se qualifie, Schalke 04 tombe

Ça passe aussi pour le finaliste de la saison dernière : le RB Leipzig. Les hommes de Jesse Marsch ont largement dominé les débats face au SV Babelsberg, club de quatrième division, mais ne se sont imposés que 1-0 par manque de réalisme.

Parmi les autres clubs de l'élite engagés hier soir, Mayence a écarté Bielefeld en s'imposant 3-2 après prolongations, Fribourg a eu besoin d'aller jusqu'aux tirs au but pour se défaire d'Osnabrück. De son côté, Hoffenheim n'a pas fait de quartier et s'est imposé 5-1 face à Kiel, demi-finaliste la saison passée. Enfin le Hertha Berlin a battu le Preussen Münster 3-1.

Sinon, dans les matchs qui concernaient les équipes de deuxième division, on note la défaite du FC Schalke 04 1-0 face à Munich 1860, actuellement pensionnaire de troisième division, mais aussi la victoire aux tirs au but de Hambourg face à Nuremberg.

Le Bayern Munich perturbé par des problèmes extra-sportifs

Ce soir, suite et fin du deuxième tour de la DFB Pokal, avec notamment le Bayern Munich qui se déplace sur la pelouse du Borussia Mönchengadbach.

Actuellement en quarantaine après avoir contracté le coronavirus, Julian Nagelsmann se serait sans doute passé des affaires judiciaires de Lucas Hernandez, mais aussi de la polémique autour d'un de ses meilleurs joueurs : Joshua Kimmich.

Joshua Kimmich

Le milieu de terrain est en effet au cœur d’un scandale depuis qu’il a été révélé par le tabloïd Bild qu'il n'avait pas souhaité se faire vacciner contre le virus.

Alors qu'il soutient publiquement la lutte contre la Covid-19 en faisant partie de l'association We Kick Corona, Joshua Kimmich est accusé d'hypocrisie par une grande partie de l'opinion publique allemande.

Nagelsmann soutient le programme de vaccination... et Kimmich

Forcément, en amont de la rencontre face au Borussia Mönchengladbach, les questions pour Julian Nagelsmann portaient largement sur le sujet Kimmich.

Si l'entraîneur se dit personnellement pro-vaccin, il a tout de même souhaité défendre l'attitude de son joueur.

Julian Nagelsmann ne sera pas sur le banc du Bayern Munich pour cause de quarantaine

"J'ai exprimé mon opinion au sujet de la vaccination. Je peux constater par moi-même à quoi ressemble une évolution symptomatique lorsque l'on est vacciné et lorsqu'on n'est pas vacciné. Néanmoins, chacun a ses opinions. C'est ce sur principe que prospère une démocratie", assuré le technicien.

A la vue des problèmes qui s'empilent pour le Bayern Munich hors des terrains, Adi Hütter et ses hommes, pourtant plutôt mal en point en championnat, ont un vrai coup à jouer, surtout à domicile.

Lors de la première journée de Bundesliga, les Poulains avaient déjà réussi à surprendre les Bavarois en faisant match nul.