DFB Pokal : Leverkusen réalise le doublé

Le Bayer Leverkusen a battu samedi en finale de la Coupe d'Allemagne, le Kaiserslautern 1-0 pour s'offrir le titre, le deuxième de son histoire après la Coupe d'Allemagne remportée en 1993.

Et Il y a quelques semaines (mi-avril dernier), le club rhénan avait été sacré champion d'Allemagne avant la fin de la saison pour la première fois de son histoire depuis sa création en 1904.

Le Bayer Leverkusen fait donc partie d'un cercle fermé de six clubs allemands ayant réalisé le doublé. Il s'agit de Schalke 04, le FC Cologne, le Bayern Munich, le Werder Brême ainsi que le Borussia Dortmund.

Quelques supportrices de Leverkusen montrent leur soutien au coach Xabi Alonso Image : Amós Fernando/DW

Le Bayer Leverkusen a donc fait une saison de rêve, c'est ce qu'à dit le coach de Leverkusen Xabi Alonso : "Je ne peux qu'être fier des joueurs, des supporters, de tout le club. Vous savez, nous ne pouvons pas croire que maintenant c'est fini, mais ça a été une saison de rêve. C'est fantastique ce dont nous avons pu profiter", a déclaré le coach Xabi Alonso.

Seul le Bayern, detenteur du record en Coupe d'Allemagne ( 20 fois) a réalisé le doublé à 13 reprises.

Les fans de Leverkusen en ébulition

La ville de Leverkusen a réservé un accueil triomphal des champions invaincus en championnat. Après un passage au Château Morsbroich pour signer dans le livre d'or de la ville, les joueurs sont montés à bord d'un bus à impériale.

Des milliers des supporters du Bayer Leverkusen dans les rues de la ville lors du match ultime pour le sacre contre le Werder Brême Image : Amós Fernando/Braima Darame/DW

Ils ont effectué un paradé dans les rues de Leverkusen jonchées des milliers et des milliers des supporters. Ils ont effectué les 4 à 5 kilomètres pendant toute une heure pour arriver au stade la BayArena. Certains des supporters expriment leur extase :

"Personnellement, je suis vraiment content, je suis fan de Leverkusen depuis 1988 et avoir toujours attendu que nous gagnions une finale. Et maintenant, c'est enfin arrivé, super ! ", s'exclame un fan.

Des supporters prêts à tout

Certains sont venus célébrer le triomphe historique du Bayer Leverkusen en provenance d'outre Atlantique :

"J'habite à New York et je suis venu ici uniquement pour ça" a mentionné un autre supporter dans les rues de Leverkusen. Et d'ajouter : " Nous attendions cela depuis longtemps et vous pouvez voir ce qui se passe ici, je n'avais jamais vu cette ambiance avant. C'estt vraiment génial honnêtement".

"Gigantesque! Je ne suis pas vraiment fan de football, mais cette saison, ils m'ont tout simplement conquise. J'ai trouvé ça génial" a conclu une autre supportrice de Leverkusen