DFB-Pokal : Leverkusen et Kaiserslautern en finale

Habitué à marquer dans les derniers moments du match, le Bayer Leverkusen a en revanche rapidement pris les commandes de la rencontre par Jérémie Frimpong (1-0, 7e). Amine Adli a inscrit le deuxième quelques minutes plus tard (2-0, 13e).

L'attaquant Florian Wirtz a enfoncé le clou avec un doublé (3-0, 35e) et le quatrième but de la rencontre à une heure de jeu (4-0, 60e). Et cela dans une BayArena pleine à craquer. Une ambiance de folie qu'apprécie l'entraîneur de Leverkusen Xabi Alonso :

Les supporters de Bayer Leverkusen lors du match contre VfL Bochum Image : Meuter/nordphoto/picture alliance

"La chose la plus importante que nous avons ressentie jusqu’à présent, c’est l’élan. C’était un peu le cas l’année dernière, la situation n’était pas facile, mais en ce moment, on sent cette ambiance et cet enthousiasme de la part des fans. C'est une joie pour eux de venir au stade et également d'influencer le match depuis les tribunes, et nous en avons besoin à chaque match" a-t-il dit.

Le Bayer Leverkusen a à cet effet enchaîné son 40e matchs sans défaites toutes compétitions confondues, un record européen.

Premier League : la 31e journée

Trois matchs étaient au programme ce mercredi 03.04.2024, Arsenal a battu Luton 2-0, Brantford et Brighton se sont quittés sur un nul 0-0, tandis que Manchester City a dominé Aston Villa 4-1.

L'attaquant anglais Phil Foden s'est illustré dans cette rencontre avec un triplé, un joueur hors du commun a dit l'entraîneur Pep Guardiola : "C'est un joueur vraiment de haut niveau, capable de faire ce qu'il veut dans un match, nous le savons. Mais il doit être concentré sur le jeu, surtout quand il y a de la tension, parfois il est un peu distrait par ce qu'il faut faire, offensivement, défensivement. Mais il a un talent naturel, un don", a-t-il conclu.

Les matchs de jeudi 04.04.2024 : Liverpool joue contre Sheffield United, le FC Chelsea sera en confrontation avec Manchester United au stade Stamford Bridge à Londres.