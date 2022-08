Football (F) : Olaf Scholz plaide pour l'égalité des primes

En visite dans un campus de la DFB à Francfort mardi après-midi, le chancelier Olaf Scholz a plaidé pour l'égalité des primes entre les hommes et les femmes engagés dans les tournois internationaux de football.

Lors du dernier Euro, les joueuses de l'équipe féminine, vaincues fin juillet en finale par l'Angleterre (1-2), auraient, selon les médias allemands, reçu chacune une prime de 60 000 euros pour leur titre de vice-championnes d'Europe. A titre de comparaison, les hommes auraient empoché chacun 400 000 euros l'an passé pour une élimination en huitièmes de finale.

Une question politique, selon Scholz

Olaz Scholz a discuté mardi 9 août avec les acteurs majeurs de la DFB

La sélectionneuse Martina Voss-Tecklenburg avait relancé le débat d'une égalité des primes dans les tournois lors d'une apparition à la télévision publique ZDF. Elle avait cependant demandé à la DFB non pas d'aligner les primes des femmes sur celles des hommes, mais de revoir la grille des primes en entier. "Chez les hommes, on donne un peu moins, et chez les femmes un peu plus", avait-elle alors avancé.

Pour le chancelier allemand, qui avait fait le déplacement à Wembley pour la finale, il est évident que le système doit être repensé.

"Nous avons discuté de la manière dont nous pouvions continuer à faire en sorte que davantage de filles et de femmes s'enthousiasment pour le football. Bien sûr, les salaires lors de tels tournois jouent un rôle majeur à cet égard", a-t-il déclaré.

"Ma position à ce sujet est claire. Je pense que c'est une question politique. C'est pourquoi il est logique de discuter de l'égalité de rémunération."

Une équipe féminine aussi forte que l'équipe masculine

En poste depuis 2022, Bernd Neuendorf est, comme Scholz, membre du SPD

Le président de la DFB Bernd Neuendorf s'est déclaré ouvert à la discussion. Il comprend l'argument selon lequel "un travail et un succès égaux devraient et doivent avoir la même valeur".

Le parcours de l'équipe féminine lors de l'Euro a provoqué un engouement sans précédent en Allemagne. La finale a été suivie par 17,9 millions de téléspectateurs en moyenne, avec un pic à 21,8 millions à la fin des prolongations, soit 64% de part de marché pour la télévision publique ARD.

L'équipe féminine possède par ailleurs un palmarès quasiment équivalent à celui des hommes, avec deux titres de championnes du monde, un titre olympique et surtout huit titres de championnes d'Europe.