Deux nouveaux joueurs contaminés au Covid-19, la DFL maintient la reprise des championnats

Deux joueurs du Dynamo Dresde, club de deuxième division allemande, ont été testés positifs au Covid-19. Toute l’équipe ainsi que le staff ont donc dû être placés en quatorzaine. En conséquence, le match entre le Dynamo Dresde et Hanovre prévu ce week-end va être reporté.

Mais pour Christian Seifert, il n’y pas encore péril en la demeure. C’est en substance le message que le président de la DFL a tenté de faire passer lors de son apparition samedi soir sur la chaîne publique ZDF.

Un scénario envisagé

Pour le moment, un seul match reporté sur les 18 prévus ce week-end pour les première et deuxième division, ne signifie pas un report de la reprise et encore moins une fin prématurée des deux championnats.

Selon Christian Seifert, ce scénario avait été “envisagé” par l’institution et le calendrier du Dynamo Dresde sera tout simplement aménagé.

"Nous disons depuis le début que nous devions nous préparer à ce genre de scénario. C'est comme ça. Dans ce cas, cela signifie que le Dynamo Dresde est maintenant en quarantaine pendant quatorze jours. Et cela signifie que la semaine prochaine, nous devrons réfléchir à la manière dont nous devrons aménager le calendrier pour le Dynamo Dresde”, a-t-il déclaré sur le plateau de l’émission Das aktuelle Sportstudio.

Christian Seifert le patron de la DFL lors d'une prise de parole au sujet de la ligue allemande de football en janvier 2018.

Ne pas dépasser un certain nombre de cas, l'objectif de la DFL

De manière plus réaliste, les tests effectués cette semaine seront déterminants pour valider ou non la reprise. Alors que les équipes de première et de deuxième division ont été placées en quarantaine pour une semaine, les joueurs isolés de tout contact avec l’extérieur vont être testés plusieurs fois avant de potentiellement jouer leur match du week-end.

Et si Christian Seifert joue la carte de l'optimisme, il avoue qu’au-delà d’un certain nombre de cas, les choses pourraient se compliquer, notamment au niveau du calendrier puisque les dates pour reporter les matchs sont peu nombreuses, les championnats devant se terminer avant le 30 juin pour des raisons contractuelles.

Au-delà d’un certain nombre de cas, le calendrier des matchs pourrait-être perturbé.

L’état décidera en dernier recours

Si la situation sanitaire venait à empirer de manière significative, avec des équipes composées majoritairement de contaminés, Seifert rappelle que la ligue suivra de toute façon les recommandations des autorités.

"Nous avons toujours dit que ce sont les autorités sanitaires locales qui prendront les décisions. C'est le cas maintenant; qu'il en soit ainsi. Qu'importe ce que nous en pensons : nous avons toujours insisté sur le fait que ce sont les autorités de l'État, les autorités compétentes, qui donnent le ton dans ce domaine”, a-t-il rappelé au micro de la ZDF. La reprise des championnats de première et de deuxième division est toujours prévue ce samedi 16 mai.