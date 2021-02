Deux champions du monde allemands en Bundesliga

En raison de la pandémie de coronavirus, les clubs de football n'ont pas vraiment pu mettre la main au portefeuille. Il n'empêche qu'hier, deux jolis coups ont été réalisés : à Berlin, Sami Khedira s'est engagé en faveur du Hertha.

À 33 ans, le milieu de terrain, qui ne jouait plus du côté de la Juventus, arrive dans la capitale allemande avec pour objectif d'apporter son expérience à cette jeune équipe berlinoise, dans le but de la faire remonter au classement et lui éviter des sueurs froides.

Outre Khedira, le Hertha Berlin s'est également fait prêter l'ailier Nemanja Radonjic. Le Serbe évoluait en Ligue 1 du côté de l'Olympique de Marseille.

Kabak part, Mustafi arrive

Autre arrivée significative en Bundesliga : celle de Shkodran Mustafi. Le défenseur, champion du monde 2014, rejoint le FC Schalke 04. La tâche de l'ex-joueur d'Arsenal est simple : stabiliser la défense des Knappen, et pourquoi pas se battre pour ne pas descendre. Si au fil des semaines, la tâche semble de plus en plus compliquée pour Schalke 04, elle est mathématiquement pas impossible. Mustafi arrive pour remplacer Ozan Kabak, parti en prêt du côté de Liverpool.

Le Rot-Weiss Essen pour l'exploit

Sinon, ce soir, début des huitièmes de finale de la Coupe d'Allemagne, avec deux rencontres en fin d'après-midi. Tombeur du Bayern Munich au tour précédent, le Holstein Kiel jouera contre Darmstadt, qui évolue également en deuxième division.

A suivre également, le Rot-Weiss Essen, qui accueillera le Bayer Leverkusen. Voilà 27 ans que le club de la Ruhr, aujourd'hui pensionnaire de quatrième division, n'a plus atteint les quarts de finale de la compétition. Et même si son équipe va affronter un des cadors du football allemand, l'entraîneur Christian Neidhart estime que rien n'est impossible :

"Il faut y croire. Le FC Sarrebrück l'a montré la saison dernière : il est possible de créer la surprise. A nous faire de en sorte que cela arrive. En tous cas, moi, j'y crois", a déclaré le technicien allemand en conférence de presse.

Rot-Weiss Essen contre Bayer Leverkusen, tout comme Kiel face à Darmstadt, ce sera à partir de 17h30 en temps universel. Deux autres rencontres seront au programme ce soir : Dortmund-Paderborn et Werder Brême-Greuther Fürth. Coup d'envoi prévu à 19h45 TU.