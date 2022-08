Deux ans après le drame de Beyrouth, les Libanais attendent toujours la vérité

C’était le 4 août 2020 à Beyrouth. Des centaines de tonnes de nitrate d'ammonium stockées sans précaution dans un entrepôt explosent.

Le bilan sera très lourd : plus de 200 morts et 6.500 blessés et des quartiers entièrement dévastés. Sans oublier le traumatisme psychologique.

Un cauchemar dans l'histoire déjà mouvementée du Liban

Les parents des victimes excédés par le blocage de l'enquête, restent déterminés à poursuivre leur combat pour la justice.

L’accident a été qualifié comme étant l'une des explosions non nucléaires parmi les plus importantes jamais enregistrées dans le monde. Mais deux ans après, l’origine de cet accident n’a toujours pas été élucidée et on ignore encore l'identité des responsables.

Et les conséquences se font toujours sentir. Le 4 août 2020, des dizaines de silos à grain ont été aussi endommagés par le souffle de l’explosion. Et ce jeudi, une partie de cs silos à grains endommagés s'est effondrée, au moment où des manifestants se rendaient au port de Beyrouth, le lieu du drame pour manifester leur colère.

La colère des populations

Une grande partie de la population met la responsabilité de ce drame sur une classe dirigeante corrompue et en place depuis des décennies.

Il faut "une enquête impartiale, approfondie et transparente sur l'explosion", a réclamé ce jour le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, faisant écho à des appels d'ONG, d'experts et des familles des victimes.

Ce jeudi, les proches des victimes ont organisé trois marches distinctes en direction du port de Beyrouthpour réclamer la poursuite des enquêtes, bloquées par des obstructions politiques.

Ces enquêtes risquent de ne déboucher sur rien, selon des ONG et des experts indépendants. L'enquêteur principal, Tarek Bitar, a été empêché de poursuivre sa mission par une série de poursuites intentées contre lui et par une campagne dirigée par le puissant mouvement armé du Hezbollah qui accuse le juge de partialité.

D'après Aya Majzoub, de Human Rights Watch, "une enquête internationale pourrait être le seul espoir" pour les millions de Libanais touchés par la tragédie.