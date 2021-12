Desmond Tutu est décédé à l’âge de 90 ans

"Nous serons libres ! Nous tous - noirs et blancs ensemble", disait Desmond Tutu en avril 1993, alors que l'Afrique du Sud est une poudrière.

Après des décennies d'oppression de la population noire, le président de Klerk avait certes annoncé des réformes en 1990 avec la libération de nombreux prisonniers politiques comme Nelson Mandela et l’autorisation de la reprise des activités de l’ANC mais les négociations sur une nouvelle démocratie piétinent.

C'est dans ce contexte que l'homme politique et combattant de la liberté Chris Hani est assassiné par un extrémiste de droite. Le pays est au bord de la guerre civile.

Lors des funérailles de Hani, devant plus de 100.000 personnes, Desmond Tutu prononce alors ces paroles rassurantes.

C'est dans des moments difficiles de l'histoire que Desmond Tutu a montré sa force et a suivi constamment ses idéaux pour une nation arc-en-ciel, pour la paix et contre la violence. Des objectifs pour lesquels Desmond Tutu s'est battu toute sa vie.

Premier évêque anglican

Il naît en 1931 dans la ville minière de Klerksdorp et devient plus tard enseignant. Lorsque le gouvernement décide de défavoriser les étudiants noirs par rapport aux blancs dans le système de formation, il démissionne.

Tutu se lance alors dans une carrière théologique et devient le premier évêque anglican noir de Johannesburg, puis archevêque du Cap. Sur le plan politique, il lutte pour l'abolition de la ségrégation raciale et sympathise ouvertement avec les objectifs du parti de Nelson Mandela, le Congrès national africain (ANC), visant à construire une Afrique du Sud démocratique et non raciale.

Desmond Tutu et Nelson Mandela

En 1984, il reçoit le prix Nobel de la paix pour son engagement non-violent contre le régime de l'apartheid. Mais ce qui est beaucoup plus important pour lui, se produit en avril 1994, lors du vote des premières élections libres et démocratiques d'Afrique du Sud.

"C'est formidable. Une journée incroyable pour tous les gens ici. Et je veux dire pour tous - noirs et blancs. A partir de maintenant, nous n'aurons plus besoin de parler d'un régime illégal. Ce sera notre gouvernement, celui que nous avons élu."

Commission Vérité et Réconciliation

Tutu a toujours conservé son caractère joyeux, insouciant et émotionnel malgré des années de lutte souvent frustrante pour la justice.

Cette lutte rend l'archevêque populaire auprès d'une grande partie de la population. Après les élections, il veut en fait se retirer en Amérique, passer plus de temps avec ses petits-enfants qui y vivent. Mais une grande tâche l'attend encore. Le président Nelson Mandela demande à Tutu de diriger la Commission Vérité et Réconciliation, chargée d'enquêter sur les crimes commis pendant l'apartheid.

Tutu et la commission veulent trouver une voie médiane entre la justice des vainqueurs et l'amnistie et plaident pour la réconciliation et le pardon. En l'espace de trois ans, des milliers de victimes décrivent leurs souffrances, les coupables demandent pardon. Tutu, dans sa robe violette, lutte souvent contre les larmes, souligne encore et encore que ce n'est pas lui qui est au centre, mais les victimes

Même après cela, Tutu continue à s'exprimer haut et fort contre l'injustice dans le monde. Contre la guerre en Irak, contre les régimes autocratiques, même dans le voisinage de l'Afrique du Sud. Cela n'est pas toujours bien perçu.

"C'est un petit évêque en colère, voire aigri."

C'est ainsi que l’ancien président autocrate du Zimbabwe, Robert Mugabe, s'était irrité des propos de Tutu. Mais Tutu reste critique, observe le nouveau parti au pouvoir en Afrique du Sud, s'insurge contre ses contacts avec Mugabe, la lenteur de la lutte contre le sida et les élites politiques surpayées.

"Dans les premières années de liberté, la plupart des gens avaient tendance à voter pour l'ANC. Ce n'est plus aussi clair maintenant. Les gens se posent des questions et c'est bien ainsi. C'est exactement ce dont il s'agit dans une démocratie."

Desmond Tutu, pasteur anglican et défenseur des droits de l'homme

En 1997, Desmond Tutu se voit diagnostiquer un cancer de la prostate. Trois ans plus tard, le jour de son 79e anniversaire, il se retire officiellement de toute fonction publique. Même cette décision, il la justifie en souriant, de manière toujours aussi positive : il souhaite avoir plus de temps pour boire du thé rooibos avec sa femme.

Boycott des sociétés minières et pétrolières

Mais Tutu ne peut et ne veut pas se reposer sur ses lauriers : il continue à suivre l'actualité politique mondiale et à s'impliquer. En 2014, il appelle à un boycott des sociétés minières et pétrolières : le changement climatique devrait être combattu par les mêmes moyens que l'apartheid dans les années 1980. Fervent défenseur des droits des homosexuels, il affirme qu'il préférerait aller en enfer plutôt que de vénérer un dieu homophobe. Sa propre fille se marie avec une femme aux Pays-Bas en décembre 2015.

En tant que prêtre de l'Eglise anglicane d'Afrique du Sud, elle n'a ensuite plus le droit de travailler. Son père est présent lors de la deuxième cérémonie de mariage en Afrique du Sud en mai 2016, très atteint dans sa santé. En septembre 2016, Desmond Tutu a dû être hospitalisé à deux reprises rapprochées.

Tutu a fêté ses 90 ans en octobre de cette année. Festivités auxquelles il a pris part à l’église. Il est décédé, ce dimanche (26.12), à l’âge de 90 ans.