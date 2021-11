Eco Afrique

Des SUV électriques au service du climat

L’Extrême E, une course où s’affrontent des SUV électriques, est arrivée au Sénégal. Cet événement qui a pour cadre l’une des régions les plus extrêmes au monde souhaite attirer l’attention sur la sécheresse, la déforestation et les émissions de CO2.