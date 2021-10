Des saucisses 100% camerounaises

Dans les locaux de Kelaam food industry, Georges Bell et ses collaborateurs s'activent à contrôler la qualité des saucisses faites de graines de courge.

Georges Bell explique pourquoi ils ont décidé de produire ces saucisses très prisées alors que le marché local est fortement dominé par de nombreuses autres variétés de saucisses.

"Le met de graines de courge a une grande valeur. C'est un met de roi. Il était un peu écoeurant qu'on ne lui donne pas cette place dans l'environnement de consommation moderne. Jusque-là il était produit dans des conditions totalement artisanales qui ne permettaient pas qu'on étende sa distribution et sa durée de conservation. On a donc décidé de le faire sur cette forme avec un type de plastique qui fait durer le produit longtemps."

Le jeune ingenieur Fon Issa Nassim est celui qui coordonne la production. "Lorsque la matière première arrive, on la met dans une decortiqueuse, ensuite on les lave, sèche, avant de la mettre dans un deshydrateur. On écrase ces graines et on pèse les différents ingrédients qui vont avec. La suite c'est au mélangeur. Les poussoirs servent tout simplement à injecter la pâte dans les emballages et on passe directement à la cuisson."

Un mélange qui respecte donc les bonnes pratiques d'hygiène et facilite une bonne digestion des saucisses. "C'est un met délicat que la plupart de personnes refusent de manger à cause des risques d'indigestion. Il fallait donc résoudre ce problème en éliminant les anti-nutriments contenus dans ces graines de courge. On a donc travailler sur le bon processus de fabrication et de l'hygiène, mais surtout une technique de cuisson adaptée. Tout ça est très important."

Les saucisses sont produites en trois saveurs : au poisson, à la viande et à la crevette. L'entreprise a une capacité de production de plus de 250 kilogrammes par mois mais les saucisses étant moins connus sur le marché local, Kelaam food industry ne produit actuellement que 40 kilogrammes par mois, selon la demande. Les saucisses made in Cameroun sont bien appréciées par des consommateurs comme de Thierry Eba.

"Moi je pense que c'est cool, très bon! C'est ma première fois de consommer, on retrouve les saveurs de ce qu'on consomme dans la recette grand-mère, c'est surtout cela que je trouve formidable. Et la présentation du produit en lui même est assez esthétique. Je pense qu'une fois découvert par les Camerounais, ces saucissons vont faire sensation."

Les saucisses peuvent être conservées au frais pendant un an. Elles sont emballées en 200g et 500g. Georges Bell et ses collaborateurs espèrent conquérir d'autres marchés avec les produits 100% Camerounais.

"L'idée est de produire de manière moderne nos aliments de base en améliorant la saveur. Nous allons imposer les habitudes alimentaires de nos peuples aux autres pour étendre notre influence."

Pour l'instant, l'entreprise Kelaam food industry fonctionne sur fonds propres. L'initiative jeune conduite par Georges Bell et ses collaborateurs espèrent faire de leurs produits, une marque déposée dans l'agroalimentaire.

