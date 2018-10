Des millions de personnes menacées par la faim au Yémen

L'ONU tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme pour le Yémen. Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les Affaires humanitaires, Mark Lowcock, parle du risque d'une "famine imminente et géante", alors que le pays est en guerre depuis plus de trois ans. "La situation humanitaire au Yémen est la pire au monde. 75% de la population, soit 22 millions de personnes, ont besoin d'une aide et de protection, dont 8,4 millions sont en situation d'insécurité alimentaire grave et dépendent d'un apport en nourriture urgent", selon Mark Lowcock.

10.000 morts en trois ans

En cause : le conflit qui oppose les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, à une coalition arabe sous commandement saoudien. Il dure depuis plus de trois ans et implique de nombreux pays. Durant cette période, le conflit a fait près de 10.000 morts, selon l'ONU. Le choléra touche de très nombreux habitants dans le pays. Les négociations de paix sous l'égide de l'ONU n'ont pour l'instant donné aucun résultat.

Difficultés dans les négociations de paix

Aujourd'hui, la situation humanitaire pourrait même être sous-estimée, selon le spécialiste français François Frison-Roche, qui a participé à la conférence de dialogue national entre 2012 et 2014. Pour la Deutsche Welle, il revient sur ce conflit et ses conséquences pour les populations. François Frison-Roche évoque explique également les difficultés dans les négociations de paix, les conséquences possibles suite à la mort du journaliste saoudien Jamal Khashoggi à Istanbul ainsi que l'avenir du pays.