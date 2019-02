Des grosses pertes économiques après le report du vote au Nigeria

Ce samedi 16 février, la commission électorale (INEC) nigérianne annonçait le report de l'élection présidentielle, en raison de problèmes logisitiques. Une décision lourde de conséquences, sur le plan politique mais aussi économique. Les pertes se comptent en millions de dollars.

Ce week-end, les rues de la capitale étaient inhabituellement vides. De nombreuses entreprises avaient fermés en raison de ces élections générales. "Nous avons perdu 500 milliards de nairas en produit intérieur brut et aussi en revenu", estime l'économiste nigérian Segun Sopitan. Il évoque les aéroports au ralenti, les entreprises fermées ... Le directeur de la Chambre de commerce de Lagos, Muda Yusuf, cité par l'AFP, estime lui les pertes financières à 1,5 milliard de dollars. "Et nous perdrons encore de l'argent samedi prochain", se désole Segun Sopitan.

Mahmood Yakubu, président de l'INEC, assume la "totale responsabilité" du retard logistique pris sur la préparation des élections.

Voter, coûte que coûte

Mais, malgré le report, les électeurs nigérians de la diaspora et les habitants du Nigeria ayant déboursé de l'argent pour être présents dans leurs différents de bureaux de vote sont toujours motivés. Certains ont fait des centaines de kilomètres à travers le pays pour voter dans leur région d'origine où ils sont inscrits sur les listes électorales.

Préparatifs des élections au Nigéria, ici à Yola le 15 février

D'autres ont même fait plusieurs miliers de kilomètres depuis l'étranger. "J'ai effectué à 3 reprises un long trajet depuis les Etats-Unis d'Amérique pour m'inscrire sur le fichier électoral et avoir ma carte d'électeur", raconte un homme. Il restera quelques jours de plus pour voter.

D'autres confient aussi qu'ils se rendront dans les bureaux samedi prochain, pour voter, malgré le retard. "Même si un autre report est encore annoncé le jour j, nous attendrons patiemment et nous voterons puisque nous sommes déterminés à voter", confie un électeur.

Less élections présidentielle et législatives au niveau fédéral sont reportées au 23 février tandis que les élections des gouverneurs et de leurs assemblées locales auront lieu le 9 mars et non le 2 mars comme prévu.