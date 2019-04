Des employés de la GIZ soupçonnés de fraude en Ethiopie

Les services des douanes éthiopiennes expliquent que les trois employés de la GIZ ont abusé de leurs privilèges diplomatiques en faisant entrer sur le territoire, des marchandises d'une valeur de près de 7,7 millions de dollars. Des marchandises importées donc sans droits de douane.

Une infraction qui survient dans un contexte où l'Ethiopie est en guerre contre les fraudes fiscales.

La GIZ coopère entièrement aux enquêtes

Contactée par la Deutsche Welle, l'agence de coopération allemande confirme que "trois employés de la GIZ sont actuellement en garde à vue à Addis Abeba. La GIZ coopère entièrement et dans tous les domaines avec toutes les structures locales afin que la lumière soit faite aussi vite que possible sur cette affaire. La GIZ accorde à ce travail de clarification la plus grande priorité."

En dehors des employés de la GIZ, deux autres personnes dont la nationalité n'est pas révélée ont été interpelées et un autre suspect est en fuite. Le groupe est soupçonné d'avoir préparé de faux timbres de l'agence de coopération allemande et d'une société de transit appelée ICAS pour importer, il y a deux semaines, plus de quatre tonnes de produits divers débarqués à l'aéroport Bole International d'Addis Abeba.

Il s'agit d'appareils électroniques, de pièces de véhicule, de médicaments mais aussi de produits en argent qui peuvent servir à la fabrication de bijoux.

La crédibilité de la GIZ encore intacte

De son côté, le ministère éthiopien du Budget a tenu à faire la distinction entre ces agissements criminels et l'action de la GIZ.

Addisu Arega, le directeur de la Communication du ministère du budget dit ne pas croire que "cette affaire implique la GIZ en tant qu'institution. Notre ministre n'en est pas convaincu. Les personnes arrêtées travaillent au sein de la GIZ et connaissent les procédures. Elles ont agi pour leur avantage personnel plutôt que de se soucier de la bonne image de l'institution. En collaborant avec des faussaires, ils ont produit de faux documents pour importer 4.100 kilogrammes de marchandises que nous avons fini par saisir."

L'agence allemande de la coopération est présente en Ethiopie depuis 55 ans sous la tutelle du ministère fédéral de la Coopération économique et du développement (BMZ).

55 ans de présence en Ethiopie

Selon des chiffres qui remontent à 2018, l'agence emploie en Ethiopie plus de 800 personnes dont la grande majorité sont des Ethiopiens.

Conformément aux objectifs définis par les autorités éthiopiennes, la GIZ travaille dans les domaines de la formation professionnelle, l'aménagement durable des terres et la production agricole ainsi que l'entretien de la biodiversité.

La GIZ est par ailleurs engagée dans des projets liés à la bonne gouvernance, la construction d'infrastructures de qualité et l'énergie renouvelable.