International

Des dirigeants mondiaux au secours des forêt

Des dirigeants de plus de 100 pays se sont engagés à Glasgow en Ecosse dans le cadre de la Cop26, à financer la conservation et la restauration des forêts et arrêter ainsi la déforestation.

Poumons de la planète avec les océans, les forêts jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les changements climatiques.