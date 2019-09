Des accords et des promesses pour Félix Tshisekedi en Belgique

En arrivant en Belgique, Félix Tshisekedi savait qu’il était sur un terrain pas totalement conquis - et qu’il avait beaucoup à prouver pour convaincre l’ex-puissance coloniale, son partenaire traditionnel.

Un des sujets souvent revenu lors des discussions est la lutte contre corruption. Une urgence qui passe par des réformes difficiles à tenir dans l’immédiat, selon Bob Kabamba, professeur des sciences politiques à Liège en Belgique.

"Il a été mentionné la corruption. Il est indispensable qu’il puisse y avoir un assainissement de ce côté-là. Ce qui veut dire qu’il y ait des lois qui soient adoptées, qu’il y ait aussi des mesures concrètes sur le terrain. Cela ne se fait pas en un jour ou en deux jour, mais en plusieurs mois ou en plusieurs années".

Des promesses difficiles à tenir

À Bruxelles, des traités d’accord symboliques ont été signés pour la reprise et le renforcement de la coopération entre la RDC et la Belgique. Le président congolais a également rencontré les hommes d’affaires belges.

Devant ces derniers, Félix Tshisekedi a promis le changement. Sur ce point aussi, pour Bob Kabamba, les marges de manœuvre du président sont limitées.

"Ces changements nécessitent qu’il puisse avoir un espèce d’accord au niveau du gouvernement. Ça veut dire : un accord avec son partenaire du FCC qui a une autre vision tournée vers l’Asie plutôt que vers l’Europe. Il va devoir composer avec son partenaire pour avoir les mêmes objectifs. Tout ça fait que les marges de manœuvre de Tshisekedi sont très étroites".

L’équation avec le FCC

Le FCC, c’est le Front commun pour le Congo, la coalition de l’ancien président, Joseph Kabila, majoritaire au parlement.

Il a la volonté et la capacité - rétorque la journaliste belge, Colette Braeckman. Elle accorde de son côté, le bénéfice du doute au président Felix Tshisekedi.

"On a bien vu que dans la composition du gouvernement, il y a des personnalités proposées par le FCC qui n’étaient pas acceptables pour cause de moralité ou de sanctions internationales, il a posé son véto, et elles n’y sont pas. Donc il a déjà réussi à écarter plusieurs personnes. Ce n’est pas un homme d’affrontement direct, qui tape du poing sur la table mais il va grignoter sa part de liberté et son champs de manœuvre".

Ce mercredi à Anvers, le président Felix Tshisekedi a rencontré des représentants de l'industrie diamantaire. Un secteur qui est très actif en RDC.

Il sera également annoncé, à la fin de la visite présidentielle, la reprise du versement direct au gouvernement congolais des fonds de la coopération qui avaient été gelés par Bruxelles début 2018.