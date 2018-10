Derniers jours de campagne pour la présidentielle du 7 octobre au Cameroun 

Info Matin 7HTU (05.10.18)

Parmi les sujets au menu : la commission électorale camerounaise (Elecam) se dit prête à organiser la présidentielle de dimanche à laquelle plus de 6 millions d'électeurs sont convoqués, la peste de retour à Madagascar, la réunion entre la CENI et les candidats au poste de président en RDC et la mauvaise gouvernance liée à la présence de familles à la tête de certains Etats.