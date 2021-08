De nouvelles règles pour pousser à la vaccination en Allemagne

Des tests obligatoires et bientôt payants pour les personnes non-vaccinées contre la Covid-19. C'est la principale mesure annoncée après une réunion entre Angela Merkel et les ministres-présidents et présidentes des 16 Länder ce mardi 10 août. La vie sociale va devenir beaucoup plus compliquée pour les réticents aux vaccins contre le coronavirus. Une sorte de pass-sanitaire qui ne dit pas son nom, mais ressemble à ceux mis en place dans d'autres pays.

Un peu plus de 60% de personnes vaccinées

Les règles sont désormais plus strictes. Dès le 23 août prochain par exemple, il sera impossible d'aller au restaurant, au cinéma ou dans un autre lieu fermé pour ceux qui ne sont pas fraichement testés, vaccinés ou tout récemment guéris du virus.

Une mesure pas tout à fait nouvelle, déjà en place dans certaines villes où les taux de contaminations sont jugés élevés, et qui n'est pas un souci pour les réticents aux vaccins jusqu'à présent. Ils peuvent se faire tester gratuitement. Sauf qu'en faisant cette annonce la chancelière a aussi déclaré que les tests de dépistage à la Covid-19 ne seraient plus gratuits dès le 11 octobre prochain. L'idée est de pousser la population à se faire vacciner d'ici-là. Car les chiffres stagnent : 62,5% de la population a reçu aujourd'hui une vaccination complète, loin des espérances des autorités. Le rythme des injections, à un million par jour au plus fort de la campagne, a même ralenti.

Le bourgmestre-gouverneur de Berlin Michaël Müller, Angela Merkel et le ministre-président de Bavière Markus Söder lors des annonces mardi 11 juin

Alors Angela Merkel a lancé un nouvel appel hier à ses concitoyens. "Je demande à tous, dans les familles, les cercles d'amis... Que vous tous qui êtes vaccinés, que vous tentiez de convaincre afin qu'autour de vous on se fasse vacciner aussi [...] Car c'est tout simplement une protection pour nous tous". L'Allemagne dispose désormais d'assez de stocks de doses pour vacciner tous ceux qui le souhaitent.

Aides économiques prolongées

Il n'empêche que cela ne plaît pas à tout le monde. Les réticents ou antivaccins crient au scandale et parlent d'un chantage financier avec les tests payants. Le bourgmestre-gouverneur de Berlin Michaël Müller leur a répondu hier, très simplement : "On peut éviter tout coût supplémentaire pour les tests payants... en se faisant vacciner". Angela Merkel a aussi insisté : on ne peut pas demander aux personnes immunisées de continuer d'être soumises à des restrictions parce que d'autres refusent le vaccin. Pas question en revanche de le rendre obligatoire pour les personnels de santé comme l'a fait le voisin français de l'Allemagne, par exemple.

Coté économique, pour faire face aux conséquences de la crise, le pays va prolonger ses aides pour le travail partiel et le soutien aux entreprises. Prévues jusqu'au mois de septembre, les mesures devraient courir jusqu'à la fin de l'année 2021.