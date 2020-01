David Stern, l'ancien patron de la NBA, meurt à 77 ans

Pendant 30 ans, de 1984 à 2014, David Stern a dirigé d'une main de fer la NBA, pour en faire la ligue la plus influente du monde (tous sports confondus).

Lorsque le natif de New York prend les rênes de l'organisation, le championnat nord-américain de basket jouit d'une bonne popularité aux Etats-Unis mais reste à des années-lumière des ligues de baseball et de football américain.

David Stern décide alors de s'appuyer sur les exploits de Magic Johnson et de Larry Bird, et de leurs clubs respectifs des Los Angeles Lakers et des Boston Celtics, pour faire de la NBA le sport des jeunes.

Un sport spectaculaire, engagé, mais non-violent qu'il décide de faire diffuser en direct à la télevision, et non plus en différé comme c'était normalement l'usage à l'époque.

L'internationalisation de la NBA

Avec l'arrivée de Michael Jordan sur les parquets, David Stern décide d'aller plus loin et se sert du meilleur basketteur de l'histoire pour populariser la NBA dans le monde.

Devant les exploits de "His Airness" et de son club des Chicago Bulls dans les années 1990, la ligue commence à diffuser des matchs sur tous les continents.

David Stern en compagnie de Michael Jordan.

En menant la NBA à la conquête du globe, David Stern ouvre la porte à de plus en plus de joueurs non-américains comme l'Allemand Dirk Nowitzki, le Congolais Dikembe Muntombo, le Français Tony Parker ou le Chinois Yao Ming.

Plus qu'un sport, le basket made in USA devient un art de vivre, les jeunes s'arrachent chaussures au nom des stars et maillots. Les sponsors dépensent en conséquences des fortunes pour s'attacher l'image des meilleurs stars du jeu.

Au bord de la faillite au début des années 80, la NBA se transforme, et finit par devenir le championnat le plus riche du monde. Devant la popularité qui ne cesse de croître, la ligue s'agrandit et accueille sept nouveaux clubs.

Sous les multiples mandats de David Stern, le salaire de moyen des joueurs est passé de 250 000 dollars par saisons à plus de 5 millions.

David Stern dans les bras de Dikembe Mutombo.

David Stern et les questions sociales

Au-delà de ses choix économiques qui ont propulsé la NBA sur une autre planète, l'ancien dirigeant est aussi loué pour son engagement social notament sur les questions raciales et sur le SIDA.

"Il a tellement fait l'histoire", a déclaré Magic Johnson, première star mondiale a avoir avoué être porteur du virus.

"Quand j'ai annoncé en 1991 que j'avais contracté le VIH, les gens pensaient qu'ils auraient le sida en me serrant la main. Quand David m'a permis de jouer le All-Star Game en 1992 puis de participer aux JO de Barcelone avec la Dream Team, on a pu changer le monde", a-t-il ajouté via Twitter.