Démission d'AKK, les divisions au sein de la CDU exposées

Ce n'est que la suite du séisme politique provoqué en Thuringe la semaine dernière, par une alliance inédite entre le centre et la droite modérée et l'extrême droite. Le dirigeant élu par cette alliance a dû démissionner face au tollé. Ce lundi (10 février), une nouvelle démission de poids ébranle l'Allemagne: celle d'Annegret Kramp-Karrenbauer. Celle qu'on surnomme "AKK" a annoncé qu'elle renonce à briguer la chancellerie pour succéder à Angela Merkel et qu'elle quitte par la même occasion la tête de l'Union chrétienne-démocrate, le parti conservateur CDU qu'elle dirige depuis décembre 2018 à la suite d'Angela Merkel.

AKK, qui va tout de même conserver son poste de ministre de la Défense, a justifié son geste par la tentation d'une frange de son parti de coopérer avec le mouvement xénophobe Alternative pour l'Allemagne (AfD).



Stefan Seidendorf est le directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsbourg.

Selon lui, cette décision radicale d'Annegret Kramp-Karrenbauer de démissionner met en exergue les divisions profondes au sein du parti d'Angela Merkel.

Cliquez sur l'image ci-dessus pour écouter son analyse...