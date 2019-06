Des expulsions vers un pays en guerre civile, a titré die tageszeitung. En ce moment, les autorités allemandes tentent d'obtenir des documents de voyage pour 200 personnes en provenance de Somalie en vue de les reconduire dans leur pays.

Un pays où la milice terroriste islamiste Al-Shabaab fait toujours rage, regrette le quotidien de Berlin.

Et pour la Taz, déporter des personnes vers la Somalie, un pays en guerre civile, n'est plus un tabou pour le gouvernement fédéral.

Beaucoup de Somaliens ont été déboutés du droit d'asile malgré les persécutions vécues, souligne le quotidien. Le plus absurde, selon die tageszeitung, est que les autorités allemandes, ainsi que certains autres pays européens, ne reconnaissent pas les documents somaliens.

L'état civil s’est effondré dans le pays à cause de la guerre. Ce qui ne permet pas l'authentification des pièces d'identité et de la nationalité, d’après une circulaire du ministère fédéral de l'Intérieur de 2017, citée par la taz. Pour les demandes de regroupement familial par exemple, les documents somaliens ne sont donc pas reconnus.

En revanche, pour les départs volontaires et les expulsions, ces mêmes documents non reconnus sont acceptés et les personnes concernées devraient les présenter et les utiliser. Ce que die tageszeitung juge illogique.

Déjà des centaines de milliers de morts

De son côté, la Frankfurter Allgemeine Zeitung est revenue sur les dernières violences au Soudan attribuées aux forces paramilitaires, les Djandjawid. Des miliciens qui ont déjà fait des centaines de milliers de morts au Darfour.

Pour la Faz, jusqu'à présent, les Djandjawid avaient fait rage au Darfour. Mais à présent, elles font parler d’elles à Khartoum et se nomment des "Forces de soutien rapide".

Et pour le journal de Francfort, cette milice commet des crimes dans un pays appelé Beled as-Sudan, "Terre des Noirs", mais dans lequel une élite arabophone détient le pouvoir depuis longtemps, en utilisant la force et la brutalité.

Mais maintenant que le tyran Omar el-Béchir est déchu et qu’on espère un changement, ces cavaliers de l'apocalypse ont conquis le centre du pouvoir, note la Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Dans 50 millions d'années

L'Afrique est en train de s'effondrer. C’est un constat dressé par les scientifiques, affirme la Berliner Zeitung. Selon de nombreux chercheurs, le continent se divise en deux parties comme un immense bloc de bois scindé en deux.

Et ce n’est pas politiquement mais plutôt sur le plan géologique. Une fracture découverte au Kenya de près de 4.000 kilomètres de long vient confirmer cette dérive continentale colossale.

Pour Lucía Pérez Díaz, sismologue à l'université d'Oxford, citée par le quotidien, il est clair que le phénomène s'inscrit dans un mouvement tectonique qui sépare progressivement de "plaque crustale somalienne" de la "plaque nubienne".

Au siège de l’Union africaine à Addis-Abeba, aucun organisme ne s’occupe de ce développement géologique alarmant, note avec ironie, sans doute, la Berliner Zeitung.