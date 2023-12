Avec son ONG Selfie Mbalite, Aminetou Bilal s'engage en Mauritanie pour l'éducation environnementale et la lutte contre la désertification. En 2018, la fondation Obama lui a apporté son soutien à travers le programme "Leaders Africa". Aminetou Bilal a également fondé l'Agro Fish Farm dans le but de rendre la pisciculture plus accessible aux communautés rurales.