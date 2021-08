Début de la XVIè édition des Jeux Paralympiques

Lancement :

Malgré l'absence de public, en raison de la pandémie de coronavirus Andrew Parsons, le chef du CIP (le Comité International Paralympique) est convaincu que ces Jeux auront quand même une portée très importante :

"Je pense que ces Jeux Paralympiques seront une lueur d'espoir. Je pense que nous parviendrons à envoyer un message d'inclusion. Nous enverrons un message qui sera comme une lumière au bout du tunnel sombre. Mais nous devons inclure tout le monde dans cette lumière. Toutes les personnes présentant un handicap doivent y être incluses", a déclaré Andrew Parsons.

Andrew Parsons, le chef du Comité International Paralympique

Un modèle pour éviter la propagation du virus

Le chef du CIP qui s'est dit profondément ému par les athlètes atteints de handicap et qui ont continué à s'entraîner dur durant la pandémie. Selon le chef du CPI, le plus grand défi maintenant est que ces Jeux se déroulent sans encombre, alors que le Japon est durement touché par la crise sanitaire :

"Notre principal défi ici est de fournir un environnement sûr pour les athlètes, mais aussi pour la population japonaise. Nous pensons qu'avec les directives et les restrictions des modèles que nous avons mis en places, nous en sommes capables", a insisté Andreew Parsons. "Cela a été prouvé pendant les Jeux olympiques, avec un très faible nombre de cas, et il n'y a pas eu de lien direct entre les Jeux olympiques et l'augmentation des cas au Japon. Nous nous attendons donc à la même chose lors de ces Jeux paralympiques."

Jusqu'au 5 septembre prochain, quelque 4.400 para-athlètes vont se disputer pas moins de 539 médailles d'or au cours de cette 16ème édition des Jeux Paralympiques.

La flamme paralympique a été allumée par trois para-athlètes

Afrobasket : L'Angola tombe d'entrée

Sinon, en basketball, début hier de la 30ème édition de l'Afrobasket. Dans le groupe A, le Rwanda, pays hôte a battu la RDC 82-68. De son côté, l'Angola, championne d'Afrique à 11 reprises, a été surprise d'entrée par le Cap Vert, et s'est incliné 77-71 en prolongations. Dans le groupe B, la Tunisie est en tête suite à sa victoire 82-46 face à la Guinée, devant l'Egypte, qui a battu la République Centrafricaine 72-56.

Aujourd'hui, place aux autres matchs de poule : Nigeria-Mali et Côte d'Ivoire-Kenya dans le groupe C, Cameroun-Soudan du Sud et Sénégal-Ouganda dans le groupe D.