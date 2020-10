Début du retrait des cartes d'électeurs en Côte d'Ivoire

Avant la présidentielle du 31 octobre prochain, les Ivoiriens ont timidement entamé le retrait des cartes d'électeur ce mercredi. Une campagne qui débute alors même que l'opposition ivoirienne continue de demander l'arrêt du processus et la mise en place d’une commission électorale indépendante.

C'est ce qu'expliquait ce mercredi, dans le journal de 17hTU, Véronique Atou, membre de la société civile de Divo, à 200 kilomètres au nord-ouest d’Abidjan. Une ville qui a été le théâtre, à la mi-août, de violences politiques.

"Notre souhait est que tous ces partis se mettent autour d’une table pour discuter, pour que nous puissions aller aux élections dans la paix. Mais pour l'instant chacun fait la sourde oreille et ceci met la population dans une situation de peur."

Des violences avaint éclaté à Abidjan au lendemain de l'annonce de la candidature du président Ouattara pour un nouveau mandat

L'opposition appelle à l'arrêt du processus

Pour Cesar Etou, proche du parti d'opposition le Front populaire ivoirien, l'annonce du retrait des cartes électorales, dans un contexte politique tendu, est aussi le reflet de la volonté du président Ouattara de s'accrocher au pouvoir.

"Alassane Ouattara est en lutte pour s'accaparer le pouvoir et malgré les cris de la communauté nationale, des opposants et de la communauté internationale, il continue tranquillement son chemin. Et il continuera comme ça jusqu'à ce qu'il soit bloqué quelque part. Ce n'est pas un processus électoral, c'est un processus qu'il conduit pour se maintenir au pouvoir. Peu importe le prix que ça va coûter."

C'est dans ces conditions que les Ivoiriens doivent décider s'ils retirent leurs cartes d'électeurs ou s'ils doivent attendre la levée du mot d'ordre de l'opposition qui appelle à la suspension du processus.

Les Ivoiriens de l'Allemagne

Viviane Trace Sidoni vit à Cologne, en Allemagne. Pour elle, il n'est pas question d'aller voter sans la participation de l'opposition. C'est pourquoi elle n'a pour l'instant aucune intention de retirer sa carte électorale auprès de l'ambassade de Côte d’Ivoire.

"Je n'ai pas encore retiré ma carte d'électeur parce que je suis de l'opposition. Donc j'écoute la direction de mon parti parce qu’on doit mettre tout au point en Côte d'Ivoire avant d'aller aux élections. C'est pour cette raison que je n'ai pas encore retiré ma carte pour le scrutin du 31 octobre."

Le président Alassane Ouattara avec la chancelière Angela Merkel lors du sommet UE-Afrique

Contacté par la DW pour savoir quand débutera le retrait des cartes d'électeurs des Ivoiriens vivants en Allemagne, les autorités consulaires ont répondu "qu'un communiqué serait publié le moment venu".

Selon la Commission électorale, pour voter, les Ivoiriens de la diaspora doivent se munir de leur carte consulaire et d’un passeport biométrique. Ils sont par ailleurs obligés de se rendre à Berlin.

