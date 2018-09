Début de la Ligue des Nations

55 équipes européennes réparties dans quatre ligues vont s'affronter de septembre 2018 à novembre 2019 dans cette nouvelle compétition créée pour remplacer les matchs amicaux, jugés sans enjeux par l'UEFA.

La Ligue A regroupe les douze meilleures nations au classement UEFA, la Ligue B, les douze suivantes; la Ligue C, les quinze suivante et la Ligue D, les seize dernières. Chaque ligue est composée de quatre groupes de trois ou quatre équipes, qui s'affrontent en matchs aller-retour.

Les premiers de chaque groupe de la Ligue A s’affronteront dans un Final Four du 5 au 9 juin 2019 dans une ville hôte avec, à la clé, le titre en jeu. La Ligue A est entre autre composée de la France, de l'Allemagne, de l'Espgne ou encore des Pays-Bas. Le match d'ouverture de cette poule aura lieu ce soir et opposera les Bleus à la Nationnalmannschaft.

Un système plutôt complexe

Pour le reste, un système de montées et descentes a été mis en place par l'UEFA. Les équipes finissant à la dernière place des groupes au sein des ligues A, B et C sont reléguées en division inférieure. A l'inverse, celles qui terminent en tête dans les ligues B, C et D montent à l'échelon supérieur.

La Ligue des nations servira aussi de voie de qualification pour l’Euro 2020. Si des qualifications classiques se tiendront bien de mars à novembre 2019 avec dix groupes et delivreront 20 billets, les quatre derniers seront attribués grâce à la Ligue des nations par le biais de barrages organisés en mars 2020, soit trois mois seulement avant le début de la compétition.