Début de la campagne pour les municipales en RDC

Les élections générales approchent à grand pas. Dans les quartiers généraux des partis politiques, la campagne électorale bat son plein. En revanche, l'engouement semble moins au rendez-vous pour le scrutin communal.

Le Mouvement d'élites pour la démocratie et le vrai changement, le MDVC, parti politique du candidat à la présidence, Justin Mudekereza, a même décidé de passer son tour, pour les provinciales, mais aussi les élections locales.

Augustin Bisimwa, secrétaire général et directeur de campagne du parti explique pourquoi le parti n'a pas aligné des candidats.

"Aujourd'hui on a du mal à faire fonctionner les Assemblées provinciales. Les députés provinciaux comptent plus de dix mois d'impayés. On ne peut pas fatiguer la République avec des institutions politiques. Nous avons encore besoin de cinquante ans pour avoir pareilles institutions de manière à ce que le pays se mette d'abord sur le rail du développement. C'est pour cela que nous n'avons pas aligné de candidat au niveau provincial ou local parce qu'il faut supprimer toutes ces histoires.",dit-il.

''Je ne connais rien''

Le 20 décembre, près de 44 millions d'électeurs inscrits, sur une centaine de millions d'habitants, sont appelés à élire leur président, mais aussi les députés nationaux et provinciaux et les conseillers municipaux Image : picture-alliance / landov

La commission électorale nationale indépendante, la Céni, a retenu plus de 31.000 candidats au poste de conseillers communaux. Les électeurs semblent toutefois peu informés sur le rôle de ces conseillers municipaux.

"Concernant les conseillers, je ne connais rien. C'est la première fois que j'en entend parler. Dans notre pays, je n'ai pas encore vu cela. Avec les campagnes qui vont commencer, j'espère en savoir davantage. Les conseillers, j'espère qu'ils seront là pour aider les bourgmestres afin que les bourgmestres aident les gouverneurs et que les gouverneurs aident le président. J'espère que c'est pour aider le pays", estime Hélène Tabu enseignante à Kinshasa.

Rôle du conseil communal

Et pour Jean-Luc Kabeya, un commerçant, il faut sensibiliser les électeurs congolais. Pour lui, un conseiller municipal est là pour donner son expertise à l'administration.

"C'est pour donner des conseils au bourgmestre. Mais pour le moment, vous voyez que c'est la première fois qu'on organise ces élections de conseillers".

La campagne électorale pour l'élection des conseillers communaux se déroule uniquement dans les chefs-lieux des provinces et dans les 24 communes de Kinshasa et durera jusqu'au 18 décembre. Ils ont pour rôle de siéger au conseil communal, d'élire les bourgmestres et conseillers urbains, et de délibérer sur des questions d'intérêt communal.