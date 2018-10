Critique de l'Amérique de Donald Trump et cri de détresse pour la planète dans la presse

La nomination du juge Kavanaugh à la Cour surprème américaine samedi six octobre fait réagir les journaux allemand en ce début de semaine. La Frankfurter Allgemeine Zeitung rappelle d'abord les faits : le juge Brett Kavanaugh, candidat de Donald Trump à la Cour surprême américaine, a été choisi, confirmé à son poste ce samedi. La Cour bascule donc côté conservateur. "Cela confirme la décadence de la démocratie aux Etats-Unis", estime la FAZ.

Le journal rappelle que le juge Kavanaugh est accusé d'agression sexuelle et est très conservateur sur tout un tas de questions. Or c'est cette Cour qui décide des questions de peine de mort, de droit à l'avortement ou de lois sur les armes à feu. "Une cour devenue un instrument de pouvoir de Donald Trump", estime la Allgemeine Zeitung.

"Hystérie de Donald Trump"

Des manifestations ont encore eu lieu samedi alors que le juge Brett Kavanaugh était nommé à la Cour suprème.

Difficile de trouver des voix en faveur du juge. La Süddeutsche parle même "d'hystérie" de Donald Trump. "Il aurait pu remplacer ce candidat décrié par un autre conservateur", écrit le journal. "Mais il en a fait un symbole. Pour lui la politique est une guerre et il fait de chaque désaccord un combat. Donald Trump polarise et radicalise toute la vie aux Etats-Unis. Il divise son peuple", peut-on lire dans la Süddeutsche, qui conclut : "Qui paiera le prix, cela lui est bien égal."

Diminuer les émissions polluantes allemandes

"Il n'y a pas de planète B". Manifestation en Allemagne samedi 6 octobre contre l'aggrandissement de la mine de charbon d'Hambach dans l'Ouest.

Et puis un tout autre sujet, un autre combat dans la presse aussi ce lundi : celui pour l'environnement. Réactions à la publication dont on vous parlait de ce matin du rapport des chercheurs du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Un rapport publié ce lundi qui une nouvelle fois alerte sur la hausse des températures. "Les experts assurent qu'on peut contenir cette hausse à 1,5 degré comme décidé à la conférence climat de Paris en 2015, mais il faut des changements majeurs", raconte die Welt.

"Ça urge", titre Scinexx, un magazine spécialisé allemand. Une experte allemande qui a travaillé sur le sujet détaille ce qu'impliqueraient "ces changements", dont on parle. "Ça veut dire par exemple baisser, d'ici 2020, de 40% les émissions allemandes par rapport à ce qu'elles étaient en 1990".

"Dans 5 ans à peine il sera peut-être trop tard ..."

Que nenni ! "Après nous le déluge ! Malgré toutes les alertes, l'humanité continue sur sa lancée", reprend die Welt. "On joue au poker avec le futur, en faisant porter le risque à nos descendants", estime le journal, très remonté contre les habitudes de vie en Allemagne. "Pourquoi on laisse des politiques mettre en place des concepts d'hier ? (...) Est-ce que les 20 000 emplois dans l'exploitation du charbon en Allemagne ont autant de valeur qu'ils peuvent menacer 40 millions de personnes avec la montée du niveau des océans ? (...) Et pourquoi n'avons-nous toujours pas de torsions à l'estomac en trimbalant nos corps de 70kgs dans des SUV de 2 tonnes et demi au milieu de nos villes ?". Le rédacteur avertit que dans 5 ans à peine, il sera peut-être trop tard. "Les années à venir seront les plus importantes de l'humanité", conlut Spektrum, spécialisé dans les sciences.