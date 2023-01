Cristiano Ronaldo à Al Nassr pour un nouveau défi

Toujours aussi ambitieux, Cristiano Ronaldo n’a pas rejoint l’Arabie saoudite pour se la couler douce. C’est qu’il a déclaré aux médias présents lors de sa présentation hier à Ryad.

Au sein du club d’Al Nassr, Ronaldo sera dirigé par le Français Rudi Garcia et côtoiera entre autres David Ospina, Luiz Gustavo et Vincent Aboubakar.

Une équipe de bonne facture qui pourrait être complétée par les arrivées de Luka Modric et Ngolo Kanté, selon des sources proches du club.

Un défi très lucratif

Cristiano Ronaldo assure ainsi avoir signé à Al Nassr pour relever un nouveau défi.

"En Europe, mon travail est terminé. J’ai joué dans les plus grands clubs et j’ai tout gagné. Pour moi c’est un nouveau challenge, ici, en Asie", a affirmé l'ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United lors de sa présentation.

Cristiano Ronaldo a aussi déclaré vouloir "faire évoluer" le sport dans la région, notamment pour les femmes

Pourtant, malgré les déclarations de la star, difficile de ne pas voir dans ce choix celui de la facilité et tout simplement de l’argent.

Avant de signer pour le club saoudien, Ronaldo a refusé de nombreuses offres de clubs européens, mais aussi brésiliens ou américains pourtant plus réputés. En s’engageant jusqu’en juin 2025 seulement, le Portugais va toucher la somme ronflante de 200 millions d’euros.

Le sport, l'arme de Mohammed ben Salmane

Si la péninsule arabique est connue pour attirer des joueurs en fin de carrière, Ronaldo est de loin le joueur le plus connu à faire ce choix.

Pour l’Arabie Saoudite, c’est une grande victoire sportive mais surtout politique. Depuis son arrivée au pouvoir, le prince Mohammed ben Salmanene cesse d’utiliser le sport comme arme pour rendre son pays plus fréquentable.

La Formule 1, le golf, ou encore les Jeux Asiatiques d’hiver… rien ne résiste à MBS dont l’objectif, pas franchement secret, est la Coupe du monde.

Le Prince héritier était d’ailleurs présent aux côtés de Gianni Infantino, le président de la FIFA, lors de la cérémonie d’ouverture du dernier Mondial au Qatar.