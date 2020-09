Crise anglophone : un collectif accuse les Etats-Unis de complicité

Des jeunes Camerounais rassemblés sous le nom de "Patriotes indomptables" a exprimé son ras-le-bol devant l’ambassade des Etats Unis à Yaoundé pour exiger le rapatriement des sécessionnistes qui vivent outre-Atlantique.

Pour ces jeunes, à l'image de l'étudiant Aline Finak, c'est le seul moyen de ramener la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du pays :

"Le contexte socio-politique dans lequel se trouve le Cameroun actuellement est déplaisant pour tout le monde. Je viens ici en tant que jeune pour apporter ma modeste contribution afin qu'on puisse stopper cette crise au Nord-Ouest et Sud-Ouest."

La manifestation des "Patriotes indomptables" devant l'ambassade de Yaoundé, le 2 septembre 2020.

Pour rappel, un rapport de mission des parlementaires français, présenté en début juillet 2020 à la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, accusait les Etats-Unis de jouer un rôle trouble dans la résolution du conflit meurtrier qui frappe les deux régions anglophones.

Selon ce rapport, Washington apporteraient un soutien politique aux membres de la diaspora camerounaise. Une diaspora qui est nombreuse sur la côte Est du pays et qui n’est pas négligeable. On parle de près de 1.5 millions de personnes, dont une majorité d’anglophones et parmi eux des leaders ambazoniens.

Impunité

Marie Paule Angos Nnanga, présidente du mouvement des Patriotes indomptables, demande aux États-Unis de rapatrier les Camerounais qui seraient impliqués dans les violences qui frappent les régions anglophones, afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice :

"Nous sommes ici aujourd'hui pour demander aux Américains, devant leur ambassade, de nous renvoyer les Camerounais résidant aux Etats-Unis qui, naturalisés américains, orchestrent des meurtres dans notre pays. Nous sommes là pour leur demander de les rapatrier afin qu'ils soient jugés ici."

Les jeunes du collectif des "Patriotes indomptables" réclament le retour d'une partie de la diaspora

A l'ambassade, les autorités sont restées muettes jusqu'ici. Marie Paule Angos Nnanga et ses compagnons dénoncent ce silence complice des "pays amis" :

"On ne voudrait pas qu'un Camerounais se cache derrière la double nationalité pour qu'une fois arrêté au Cameroun, il revendique sa nationalité étrangère. Et ces pays qui font semblant de ne rien voir viendront à leur rescousse."

Après cette première action, les Patriotes indomptables comptent organiser une autre manifestation dans les prochains jours devant l'ambassade des Etats- Unis.